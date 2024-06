Stylista ocenia strój Michała Probierza. Fot. Jacek Piski / REPORTER; Instagram / Paweł Marczewski

Paweł Marczewski w rozmowie z naTemat przyznał, że choć "zna wielu trenerów piłkarskich, którzy ubierają się elegancko i wysmakowanie", to wśród polskich selekcjonerów styl Michała Probierza wyróżnia się w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Dodajmy, że na niedzielnym meczu Biało-Czerwonych polski trener miał na sobie skrojony na miarę jasny garnitur, kamizelkę w kratę, granatowy krawat i brązowe buty. Tym strojem zrobił naprawdę dobre wrażenie nawet wśród zagranicznych komentatorów. "W mieście pojawił się nowy szef w kamizelce!" – pisali Anglicy. "Do piłki nożnej podchodzi się z klasą!" – zareagowali Hiszpanie.

A jak ekspert modowy ocenił dla nas stylizację Probierza? – Przypominał mi taką stylistykę angielskich dżentelmenów, a jednak piłka nożna wywodzi się z Wielkiej Brytanii – zwrócił uwagę.

Wydaje mi się, że to wprowadziło taką fajną nową jakość. To pokazuje, że my Polacy reprezentujemy na

Mistrzostwach Europy

nie tylko dobrą grę, co było wczoraj widać, bo gra była bardzo dobra – choć wynik nie był dobry – ale

pokazaliśmy się też z dobrej strony modowej.

Pan trener, mimo że to taki bardziej męski sport, gdzie mężczyźni nie za bardzo lgną do mody, jednak się odważył i tak wystąpił.

Paweł Marczewski