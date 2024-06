D o 83. minuty Polska remisowała z Holandią w swoim pierwszym meczu na Euro 2024. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali jednak 1:2, ale nie jest to koniec marzeń o wyjściu z grupy D. – Prognostyk jest dobry, idziemy w odpowiednim kierunku – powiedział po spotkaniu Michał Probierz, dla którego była to pierwsza porażka w roli selekcjonera reprezentacji.





Probierz szczery do bólu po porażce z Holandią: Nie mam zamiaru biczować piłkarzy

Marek Deryło

Do 83. minuty Polska remisowała z Holandią w swoim pierwszym meczu na Euro 2024. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali jednak 1:2, ale nie jest to koniec marzeń o wyjściu z grupy D. – Prognostyk jest dobry, idziemy w odpowiednim kierunku – powiedział po spotkaniu Michał Probierz, dla którego była to pierwsza porażka w roli selekcjonera reprezentacji.