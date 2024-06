Czwarty sezon "Bridgertonów" został zapowiedziany już kilka lat temu. Ale o kim będzie? Widzowie łamią sobie głowy, zwłaszcza że w trzeciej odsłonie twórcy odeszli od kolejności książek Julii Quinn. Potencjalnych bohaterów z rodzeństwa Bridgertonów mamy dwoje: Eloise i Benedicta, a Netflix już zasugerował, kto spotka miłość swojego życia w kolejnej części.

O kim będzie czwarty sezon "Bridgertonów"? Fot. Netflix

"Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na bestsellerowych romansach Julii Quinn, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, błyskawicznie stał się olbrzymim hitem Netfliksa, a Phoebe Dynevor i Regé-Jean Page, którzy wcielili się w zakochujących się w sobie Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, stali się gwiazdami.

Sukces oryginału powtórzył drugi sezon, który wyszedł 25 marca 2022 roku – wiernych fanów serialu rozgrzały wówczas miłosne perypetie Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) oraz Kate Sharmy (Simone Ashley), którzy przeszli drogę od zażartych wrogów do namiętnych kochanków.

Trzeci sezon, którego pierwsza część weszła na Netfliksa 16 maja, a druga 13 czerwca, skupiła się na miłosnych perypetiach kolejnego z ośmiorga rodzeństwa Bridgertonów, Colina Bridgertona (Luke Thomas) oraz Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Kolejna odsłona znowu odniosła ogromny sukces i stała się gigantycznym hitem Netfliksa, chociaż czytelnikom książek Quinn bardzo nie spodobały się fabularne zmiany poczynione przez nową showrunnerkę Jess Brownell. Niektórzy narzekają również na mniej scen erotycznych oraz natłoczenie zbyt wielu wątków. Mimo to na Rotten Tomatoes trzeci sezon "Bridgerton" ma świetną ocenę – 87 procent.

"Ostatnie cztery odcinki trzeciego sezonu "Bridgertonów" to, owszem, sporo dram, ale to również najpiękniejsza i najważniejsza historia miłosna, jaką zaserwował nam ten serial (poza swoim spin-offem o królowej Charlotcie)" – oceniliśmy w naszej recenzji drugiej części sezonu o Penelope i Colinie.

Ile będzie sezonów "Bridgertonów"? Trzeci sezon był niezgodny z kolejnością książek Julii Quinn

Julia Quinn ma na koncie osiem książek o czterech braciach i czterech siostrach Bridgerton (w kolejności wydania):

"Mój książę" o Daphne Bridgerton ,

"Ktoś mnie pokochał" o Anthonym Bridgertonie ,

"Propozycja dżentelmena" o Benedictcie Bridgertonie ,

"Miłosne tajemnice" o Colinie Bridgertonie ,

"Oświadczyny" o Eloise Bridgerton ,

"Grzesznik nawrócony" o Francesce Bridgerton ,

"Magia pocałunku" o Hyacinth Bridgerton ,

"Ślubny skandal" o Gregorym Bridgertonie .

Czekają więc nas prawdopodobnie (jeśli serial wyprodukowany przez Shondę Rhimes utrzyma swoją widownię, a Netflix się nie rozmyśli) jeszcze cztery sezony "Bridgertonów". Zwłaszcza że były showrunner i obecny producent wykonawczy serialu Chris Van Dusen zapewnił, że "chciałby skupić się na każdym z ośmiu rodzeństwa Bridgertonów i opowiedzieć miłosne historie ich wszystkich". Wtórowała mu i Brownell, i Rhimes.

Pierwszy i drugi sezon serialu były zgodne z kolejnością książek o Bridgertonach ("Mój książę" i "Ktoś mnie pokochał") i skupiły się na Daphne oraz Anthonym.

Jednak później twórcy zmienili kolejność: mimo że kolejny chronologicznie był tom poświęcony Benedictowi Bridgertonowi ("Propozycja dżentelmena"), to trzeci sezon hitu Netfliksa poświęcono jego młodszemu bratu Colinowi, którego historię poznaliśmy dopiero w czwartej odsłonie powieściowej serii Julii Quinn, czyli "Miłosnych tajemnicach".

Mimo że czytelnicy byli zaskoczeni, to już wcześniej twórcy "Bridgertonów" sugerowali odejście od chronologii powieści. Od razu po drugim sezonie Shonda Rhimes wyjawiła w programie "Entertainment Tonight", że kolejny "niekoniecznie może być zgodny z kolejnością książek".

O kim będzie 4. sezon "Bridgertonów"? Netflix podrzucił wskazówkę w finale 3. sezonu

Uwaga, spoilery do trzeciego sezonu "Bridgertonów" i książki Julii Quinn o Benedikcie Bridertonie.

I to pozostawia nas z pytaniem: o kim będzie czwarty sezon "Bridgertonów", który zapowiedziano już w kwietniu 2021 roku? Do tej pory poznaliśmy historię Daphne, Anthony'ego oraz Colina, pozostali więc: Benedict, Eloise, Francesca, Hyacinth i Gregory.

W trzecim sezonie Francesca wyszła za mąż za Johna Sterlinga, co sugeruje, że jeszcze poczeka na własny sezon (bo mimo zamążpójścia ona również ma swoją własną główną historię i to właśnie sugerowana w niej zmiana rozsierdziła wielu czytelników powieści Quinn). Z kolei Hyacinth i Gregory są jeszcze zbyt młodzi na romanse. To pozostawia nas z Benedictem i Eloise – i to raczej na jednym z nich skupią się kolejne odcinki.

Ale na kim konkretnie? Mimo że Netflix nic jeszcze oficjalnie nie ogłosił, to zasugerował już to w trzecim sezonie. W finale Eloise wyjeżdża do Szkocji, aby przez jakiś czas zamieszkać ze swoją młodszą siostrą Francescą w zamku jej męża, hrabiego Kilmartina. Chce zobaczyć więcej świata, zanim "spróbuje go zmienić".

Eloise obiecuje jednak swojemu starszemu bratu Benedictowi – który w trzecim sezonie eksplorował swoją seksualność i dzięki miłosnemu trójkątowi odkrył, że jest biseksualny – że wróci do Londynu przed maskaradą organizowaną przez ich matkę.

Tymczasem zgodnie z książkami Julii Quinn to właśnie na maskaradzie Benedict ma spotkać swoją miłość, Sophie Beckett (to nieślubna córka Richarda Gunningwortha, hrabiego Penwood, i pokojówki). To sugeruje, że bohaterem czwartego sezonu "Bridgertonów" będzie Benedict Bridgerton. Chyba że twórcy celowo "trollują" widza... Na oficjalne potwierdzenie musimy jeszcze poczekać.

Kiedy premiera czwartego sezonu "Bridgertonów"? Daty jeszcze nie podano, ale showrunnerka powiedziała w "The Hollywood Reporter", że poczekamy (niestety) około dwóch lat.

