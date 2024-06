Kiedy Kylian Mbappé z zakrwawioną twarzą schodził z murawy po urazie doznanym w meczu Austria-Francja, wielu kibiców zastanawiało się, czy kapitan reprezentacji Trójkolorowych będzie zdolny do dalszej gry na Euro 2024. Na całe szczęście okazało się, że złamanie nosa nie wyeliminuje go z turnieju. 25-latek będzie musiał jednak grać w specjalnej masce i... tu zaczyna się giełda pomysłów i dowcipów!

Kylian Mbappé na Euro 2024 będzie chronił złamany nos specjalną maską. fot. Martin Meissner / Associated Press / East News

Poważnych kłopotów ze zdrowiem Kylian Mbappé nabawił się pod koniec meczu, który Austria i Francja – rywale Biało-Czerwonych z grupy D na Euro 2024 – rozegrali w miniony poniedziałek w Düsseldorfie. Podczas walki o piłkę w polu karnym niefortunnie wpadł on głową w bark austriackiego obrońcy Kevina Danso. Po chwili na twarzy Francuza pojawiło się mnóstwo krwi.

Kiedy Mbappé w takim stanie schodził z boiska do szatni, wszyscy komentatorzy (a za nimi miliony kibiców) chóralnie pytali, czy tak poważnie wyglądający uraz przypadkiem nie wyeliminuje kapitana "Kogutów" z udziału w mistrzostwach Europy. Po kilku godzinach potwierdzono, że 25-latek ma złamany nos, ale będzie w stanie grać dalej.

Aby bezpiecznie rywalizować z Holandią i Polską, Kylian Mbappé będzie potrzebował specjalnej maski ochraniającej twarz. I po ogłoszeniu tej informacji natychmiast ruszyła giełda pomysłów na wzór takiego zabezpieczenia.

Większość zawodników, którzy z przyczyn zdrowotnych muszą chronić twarz podczas gry w piłkę nożną, używa typowej czarnej konstrukcji z niepolakierowanego włókna węglowego. Zapewnia ona odpowiednią ochronę, jest bardzo lekka, a zarazem odziany w nią sportowiec wzbudza pewien respekt.

Kylian Mbappé na Euro 2024 zagra w masce. Dowcipnisie pytają o stylizację na wojowniczego żółwia ninja

Co dowcipniejsi kibice i koledzy Mbappé dopytują jednak, czy nie zdecyduje się on na bardziej fantazyjne rozwiązanie. O co tu chodzi? Otóż wiele osób doszukuje się podobieństwa francuskiego piłkarza do... jednego z wojowniczych żółwi ninja.

Już kilka lat temu cechę tę żartobliwie wykorzystali ówcześni koledzy Kyliana z PSG. Thiago Silva po jednym z sukcesów klubowych wręczył Mbappé wielki karton z niespodzianką, którą okazała się maska wojowniczego żółwia Michelangelo.

Zamiast się na to obrazić, pierwszy do rozpuku w szatni PSG zaczął się śmiać właśnie Kylian Mbappé. Porównanie do Michelangela ma bowiem pasować nie tylko do cech zewnętrznych, ale i usposobienia Francuza. Wojowniczy żółw ninja z pomarańczową bandaną wyróżniał się przecież niesamowitym poczuciem humoru i kreatywnością.

Sprawy z maską żółwia jako zabezpieczeniem na kolejne mecze na Euro 2024 zrobiły się już tak poważne, że część bukmacherów przyjmuje zakłady dotyczące tego, w czym wystąpi Mbappé. Kto postawi na stylizację à la Michelangelo, a kapitan francuskiej reprezentacji naprawdę da popis swego poczucia humoru, ten może nieźle się obłowić.

