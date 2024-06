Tajemnicze zaginięcie Natalii spod Poznania. Na jaw wychodzą zaskakujące fakty o jej rodzinie

Natalia Panocha-Raczkiewicz spod Poznania zaginęła kilka dni temu. Policja, rodzina i bliscy szukają kobiety, na którą czeka m.in. 10-letni syn. Tymczasem media odkryły nowe informacje dotyczące jej sytuacji rodzinnej.

Zaginięcie Natalia spod Poznania. Nowe informacje o jej sytuacji rodzinnej. Fot. Dawid Wolski/East News/"Gdziekolwiek jesteś"/Facebook

Jak pisaliśmy w naTemat, Natalia Panocha-Raczkiewicz z Gortatowa pod Poznaniem ostatni raz była widziana 14 czerwca około godziny 18:00. Z komunikatu Komendy Miejskiej Policji w Swarzędzu wynika, że kobieta wciąż nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Tajemnicze zaginięcie Natalii spod Poznania

"Zaginiona ma 39 lat, ok. 170 cm wzrostu, długie, ciemne, blond włosy, niebieskie oczy. W chwili zaginięcia była ubrana w niebieskie jeansowe spodnie, białą bluzkę oraz brązowe buty" – podano w komunikacie funkcjonariuszy.

W rozmowie z "Faktem" o nowych działaniach w związku z poszukiwaniami poinformowała siostra zaginionej, pani Anna. Okazało się, że służby zabezpieczyły wszystkie sprzęty elektroniczne należące do męża 39-latki.

– Bierze osobiście udział w poszukiwaniach na pobliskich terenach. Niestety, nie może używać mediów społecznościowych, bo policja zabezpieczyła po zniknięciu Natalii wszystkie telefony i sprzęty komputerowe, jakie mieli w domu – powiedziała.

Nowe informacje o sytuacji rodzinnej kobiety

Tymczasem lokalna "Gazeta Wyborcza" dowiedziała się też, że jej sytuacja rodzina była dość skomplikowana. – Małżeństwo żyło nadal pod jednym dachem, ale już osobno. Związek się rozpadł – przekazali "GW" informatorzy. Pani Natalia jest według ustaleń gazety młodsza od męża o 20 lat. Zawodowo jest doradczynią finansową.

Kobieta miała też poznać nowego partnera. "Zaczęła spotykać się z innym mężczyzną. Niedawno poinformowała męża, że składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mąż podobno przyjął to spokojnie" – czytamy w tekście "Wyborczej".

"GW" ustaliła również, że "policja potwierdziła, że Natalia widziała się w piątek z mężczyzną, z którym od pewnego czasu się spotykała". Służby miały z nim rozmawiać i wykluczyć udział w zaginięciu pani Natalii.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat zaginionej, o niezwłoczne zgłoszenie się na policję pod numerami 47 77 148 00, 112 lub o wysłanie maila na adres dyzurny.swarzedz@po.policja.gov.pl, powołując się na nr zgłoszenia SWD – 77598.

We wtorek policja wystąpiła również do prokuratury o wszczęcie śledztwa z paragrafu mówiącego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, gdyż daje to więcej możliwości działania w tej sprawie.

Tak wygląda pani Natalia:

wzrost ok. 172/173 cm,

oczy – niebieskie,

włosy koloru ciemny blond, długie,

oczy – szaro- niebieskie.

Ubiór w chwili zaginięcia: – jeansowe spodnie, biała bluzka, brązowe buty.

Znaki szczególne – widoczny tatuaż psa rasy Shar Pei, zaginiona ma też bliznę po cesarskim cięciu.