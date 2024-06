Sanepid podał przyczynę masowego zatrucia w ośrodku wypoczynkowym w Pogorzelicy w województwie zachodniopomorskim. Okazało się, że za kłopoty zdrowotne ponad stu osób odpowiada mała, ale bardzo groźna bakteria.

Zatrucie salmonellą w Pogorzelicy. Aż 122 osoby z kłopotami zdrowotnymi Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER, Sam Edwards

Pierwsze osoby z objawami zatrucia zaczęły się zgłaszać do punktu świątecznej pomocy w Pogorzelicy w niedzielę (16.06). W większości byli to pensjonariusze jednego z ośrodków znajdujących się w tej miejscowości, głównie seniorzy. Później okazało się, że chorują również pracownicy. Część z nich trafiła do szpitala w Gryficach.

Początkowo lokalne media informowały o kilkunastu chorych, w poniedziałek o około czterdziestu, dziś już wiadomo, że zatruły się aż 122 osoby.

– Osoby chore manifestowały takie objawy jak biegunka, wymioty, gorączka, nudności czy osłabienie. Na ten moment obiekt znajduje się pod stałym nadzorem, podejmowane są czynności kontrolne z zakresu epidemiologii, higieny komunalnej i żywienia. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że turnus w obiekcie został zakończony – powiedziała Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, cytowana przez radioszczecin.pl.

W ramach dochodzenia epidemiologicznego Sanepid pobrał wymazy od zarażonych osób, personelu, z powierzchni i żywności. Próbki zostały poddane analizie laboratoryjnej. W środę (19.06) potwierdzono, że przyczyną zatrucia jest Salmonella.

O sprawie zostały poinformowane stacje sanitarno-epidemiologiczne w miejscach zamieszkania poszczególnych wczasowiczów. Powiadomiono również prokuraturę w Gryficach.

Czym jest Salmonella?

Salmonella jest bakterią z rodziny Enterobacteriaceae. Zazwyczaj bytuje ona w jelitach ludzi oraz zwierząt, skąd jest wydalana drogą pokarmową. W większości przypadków człowiek zaraża się nią poprzez zanieczyszczoną żywność (zwłaszcza mięso, mleko i jajka) lub wodę.

Po przeniknięciu do organizmu patogen ten powoduje szereg uciążliwych objawów, takich jak biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, gorączka. Zwykle nie są one groźne, ryzyko jednak wzrasta w przypadku osób starszych oraz dzieci. Pacjenci z tych dwóch grup najczęściej są hospitalizowani ze względu na niebezpieczne odwodnienie.

Jak zapobiegać zatruciu Salmonellą

Profilaktyka zatruć Salmonellą i innymi drobnoustrojami powodującymi rozstrój układu pokarmowego, jest stosunkowo prosta. Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych regułach. Wymienić w tym kontekście należy:

Przestrzeganie zasad higieny: mycie surowych owoców i warzyw, czyszczenie blatu kuchennego oraz miejsc przyrządzania posiłków

Stosowanie oddzielnych desek do przygotowywania warzyw, mięs i ryb

Dbanie o czystość lodówki, zapobieganie jej przepełnieniu, aby powietrze, które w niej krąży, mogło utrzymać stałą temperaturę

Oddzielne przechowywanie produktów surowych i gotowych do spożycia

Sprawdzanie terminu przydatności do spożycia wszystkich produktów

Nie spożywanie surowego mięsa

Czytaj także: https://natemat.pl/560138,pogorzelica-wielka-grupa-wczasowiczow-zatrula-sie-w-znanym-osrodku