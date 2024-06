Śmierć Natalii spod Poznania. Tyle na razie wiadomo o mężu 39-latki

Wielkopolska policja poinformowała w środę, że znaleziono ciało zaginionej 39-letniej Natalii spod Poznania. W sprawie zatrzymano jej męża. Mediom udało się uzyskać nowe informacje o tym człowieku.

Informację ws. śmierci doradczyni finansowej Natalii Panochy-Raczkiewicz przekazał w środę rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. – Ciało odnaleźli policjanci ze specjalnej grupy, która prowadziła poszukiwania – powiedział, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

60-letni mąż kobiety został zatrzymany. – Podejrzewamy, że ma wiedzę o zaginięciu żony i jej śmierci. Wcześniej o tym nie mówił. Będzie pozostawał do dyspozycji prokuratury – dodał Borowiak.

Potwierdził to również prokurator. – Jest zatrzymany do wyjaśnienia mąż tej kobiety. To wszystko, co jestem na tym etapie powiedzieć – stwierdził wówczas w rozmowie z naTemat.pl prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śmierć Natalii spod Poznania. Nowe informacje o mężu kobiety

Z informacji mediów wynika również, że policja ma podstawy, aby twierdzić, że 60-latek nie mówił wcześniej prawdy i może coś wiedzieć o okolicznościach zaginięcia i śmierci pani Natalii. Służby zabezpieczyły jego sprzęt komputerowy i telefony.

Najpewniej zostanie przesłuchany w czwartek, kiedy zostanie wykonana sekcja zwłok kobiety. – Mężczyzna był informatykiem, od wielu lat pracował w zawodzie. Znał się na zabezpieczeniach, prowadził firmę komputerową – powiedział portalowi WP jeden ze śledczych.

Adam R. prowadził firmę w centrum Poznania. "Naszą działalność zaczęliśmy w 1992 roku i od tamtej pory zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem i późniejszym serwisem zintegrowanych systemów informatycznych. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania oraz narzędzia z dziedziny IT do zarządzania firmami" – można przeczytać na tej stronie, co cytuje WP.

Adam R. również szukał żony przez ostanie dni

Również pani Natalia miała w tym miejscu swoją działalność – była specjalistką ds. finansowych.

Adam R. brał udział w poszukiwaniach zaginionej żony. Pisał na ten temat na grupie dot. mieszkańców Gortatowa – mieszkał tam z żoną i synem. "Jeżeli ktokolwiek miałby jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt z moją osobą, bądź z Komendą Policji w Swarzędzu. Przepraszam, ale nie mam głowy obecnie do wpisów" – brzmi jego post. Dodajmy też, że pomiędzy panią Natalią a jej mężem było 20 lat różnicy. Poznańska "Gazeta Wyborcza" podała, że kobieta poinformowała niedawno męża, że chce się rozwieść. Miała mieć nowego partnera. Osierociła 10-letniego syna.

