Jedna z włoskich wysp oferuje darmowy 3-dniowy nocleg. Jest jednak mały haczyk

Włochy to jedna z najbardziej popularnych destynacji wakacyjnych. Jednak nie wszystkie jej regiony są tak samo popularne. Z tego względu władze Sardynii chcą zachęcić do odwiedzenia szlaku Santa Barbara. Oferują nawet darmowy nocleg, ale pod pewnymi warunkami.

Fundacja Cammino Minerario di Santa Barbara (CMSB) chce zachęcić ludzi do odkrywania tego obszaru Włoch. Z tego też powodu oferuje bezpłatne zakwaterowanie turystom gotowym pokonać szlak Santa Barbara.

Szlak Santa Barbara ma jednak aż 500 km długości i składa się z 30 etapów, podzielonych na około 16 km mniejszych.

Jedynym haczykiem jest to, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób poniżej 35 roku życia. Takie osoby muszą też wykupić członkostwo Cammino Minerario di Santa Barbara za 5 euro (około 20 zł).

Inicjatywa CMSB "Leg's go in Cammino" oferuje potem każdemu turyście bezpłatny pobyt do trzech nocy w jednym z 24 zajazdów czy kempingów powiązanych z fundacją.

Turyście otrzymują następnie żetonowe bony, które można wykorzystać do dokonania rezerwacji na szlaku – rezerwacja musi być zrobiona jednak na kolejne dni.

We Włoszech są jednak też miejsca, które ewidentnie cierpią na tzw. overtourism. To prowadzi do tego, że w wielu miejscach pojawiają się kolejne zakazy uderzające w urlopowiczów.

I tak w San Felice Circeo w tym tygodniu wprowadzono zakaz chodzenia w kostiumach kąpielowych lub z nagim torsem po centrum oraz chodzenia na bosaka. Zarządzenie obowiązuje przez cały sezon letni, tj. do 30 września 2024 roku.

Lokalne władze wyjaśniają, że przepis ten wynika z konieczności zabezpieczenia i ochrony wizerunku gminy San Felice Circeo, ponieważ wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego mieszkańcy często są świadkami sytuacji i zachowań postrzeganych przez wielu jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i normami współżycia obywatelskiego.

Przewidziane są kary za złamanie tego prawa – od 25 do 500 euro. San Felice Circeo to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina.

Podobne prawo wprowadzono też w Lignano Sabbiadoro. Miejsce to położone jest na północy kraju, niedaleko granicy ze Słowenią. Kurort znalazł się nawet w ścisłej czołówce rankingu na najlepsze miejsca wakacyjne w tym kraju.

Pod koniec kwietnia ustalono, że mandaty będą wlepiane kobietom w bikini i panów z gołym torsem, którzy będą przemieszczać się w tak skąpym stroju poza plażą i promenadą. Grzywnę będzie można otrzymać również za pokazywanie się nago, nawet na własnym podwórku, jeśli przyłapią cię sąsiedzi. Oznacza to również koniec opalania topless.

