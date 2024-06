Natalia spod Poznania nie żyje. Tak wspominają ją mieszkańcy Gortatowa i jej bliscy

Wielkopolska policja poinformowała w środę, że znaleziono ciało zaginionej 39-letniej Natalii spod Poznania. Ciało kobiety było około 10 km od jej miejsca zamieszkania. Z mieszkańcami Gortatowa rozmawiał jeden z portali. Głos zabrała też siostra zmarłej kobiety.

Śmierć Natalii spod Poznania. Głos zabrali jej bliscy i mieszkańcy jej wsi. Fot. W.Stróżyk/Reporter/Facebook

– Natalia była cudowną osobą, nic nie można było jej zarzucić. Bardzo kochała swojego synka. Opiekowała się nim. Dla nas sąsiadów to była przykładna rodzina – powiedzieli dziennikarzowi Wirtualnej Polski bliscy pani Natalii.

Śmierć Natalii spod Poznania. Głos zabrali jej bliscy i mieszkańcy Gortatowa

Inni mieszkańcy Gortatowa podkreślają, że są wstrząśnięci taką tragedią w tej miejscowości. – Młoda kobieta, miała jeszcze całe życie przed sobą – usłyszał od nich Mateusz Dolak z WP. Gortatowo to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz. Ma ponad 1200 mieszkańców, uchodzi za tzw. sypialnię Poznania.

Głos w sprawie śmierci pani Natalii zabrała też jej siostra, pani Anna. "Z przykrością informujemy, że moja siostra została znaleziona martwa. Prosimy o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym dla nas czasie. Śmierć naszej ukochanej Natalii jest dla nas ogromną tragedią" – napisała w środę mediach społecznościowych siostra. Szerzej opisał to nasz portal TopNewsy w tym tekście.

Z kolei bliska znajoma rodziny skomentowała wcześniejsze doniesienia mediów, iż pani Natalia miała nowego partnera i chciała rozwieść się z mężem. – To, że się z kimś spotykała, to było oficjalne. Mąż już kilka miesięcy temu o tym wiedział. To nie jest nowa sprawa. Ale trudno mi się wypowiadać, dlaczego policja jego zatrzymała i czy on mógł jej coś zrobić – przekazała ta kobieta w rozmowie z WP.

Mąż pani Natalii został zatrzymany

60-letni mąż kobiety został zatrzymany. – Jest zatrzymany do wyjaśnienia mąż tej kobiety. To wszystko, co jestem na tym etapie powiedzieć – stwierdził w środę rozmowie z naTemat.pl prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Adam R. prowadził firmę w centrum Poznania. "Naszą działalność zaczęliśmy w 1992 roku i od tamtej pory zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem i późniejszym serwisem zintegrowanych systemów informatycznych. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania oraz narzędzia z dziedziny IT do zarządzania firmami" – można przeczytać na stronie, co zacytowało WP.

Również pani Natalia miała w tym miejscu swoją działalność – była specjalistką ds. finansowych.

Adam R. brał udział w poszukiwaniach zaginionej żony. Pisał na ten temat na grupie dot. mieszkańców Gortatowa – mieszkał tam z żoną i synem. "Jeżeli ktokolwiek miałby jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt z moją osobą, bądź z Komendą Policji w Swarzędzu. Przepraszam, ale nie mam głowy obecnie do wpisów" – brzmi jego post. To kim Adam R. opisaliśmy w tym tekście.

