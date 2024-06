Hollywood już nigdy nie będzie takie samo. Donald Sutherland nie żyje

W wieku 88 lat zmarł amerykański aktor Donald Sutherland. Laureat honorowego Oscara za całokształt twórczości zmarł w wieku 88 lat po długiej chorobie.

Donald Sutherland nie żyje. Gwiazdor Hollywood miał 88 lat Fot. ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER

Donald Sutherland był jednym z najbardziej zasłużonych aktorów i legendą amerykańskiego kina. W swojej długiej karierze dwukrotnie został nagrodzony Złotym Globem i raz statuetką Emmy. W 2017 roku Amerykańska Akademia Filmowa przyznała Sutherlandowi honorowego Oscara za całokształt twórczości aktorskiej.

Według amerykańskich mediów aktor zmarł w czwartek w Miami. Gwiazdor Hollywood od wielu lat poważnie chorował. Sutherland był ojcem innego znanego aktora – Kiefera. To właśnie on poinformował o śmierci swojego ojca.

Donald Sutherland nie żyje. Z Hollywood napłynęły dojmujące wiadomości

"Z ciężkim sercem informuję, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam go za jednego z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie zniechęcił się rolą, dobrą, złą czy brzydką. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Dobrze przeżył swoje życie" – napisał Kiefer Sutherland w mediach społecznościowych.

Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 roku w Saint John (Nowy Brunszwik) w Kanadzie. Jako dziecko cierpiał na gorączkę reumatyczną, zapalenie wątroby i chorobę Heinego-Medina. W wieku 14 lat pracował już w radiu, a konkretnie w rozgłośni CKBW-FM.

Studiował w Victoria College, University of Toronto, gdzie spotkał swoją pierwszą żonę Lois Hardwick. Ukończył tam również podwójny kierunek inżynieryjny i dramatu. W 1957 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii na studia w London Academy of Music and Dramatic Art.

Sutherland zadebiutował na dużym ekranie w połowie lat 60. Jego role filmach, takich jak "Parszywa dwunastka" (1967), "Złoto dla zuchwałych" (1970) czy "MASH" (1970) zapewniły mu stałe miejsce w historii światowego kina.

Duży sukces odniósł też thriller kryminalny neo-noir "Klute" z 1971 roku w reżyserii Alana J. Pakuli, w którym główne skrzypce grała Jane Fonda, a partnerowali jej Donald Sutherland i Roy Scheider. Obraz opowiadał o tym, jak prywatny detektyw rozwiązujący sprawę porwania pewnego mężczyzny zwraca się po pomoc do tajemniczej call girl.

Mimo że Sutherland miał na swoim koncie bprawie 200 filmowych ról, nigdy nie udało mu się zdobyć choćby nominacji do Oscara. Otrzymał za to dwie statuetki Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za role w filmach "Obywatel X" (1995) i "Na ścieżce wojennej" (2002). Za rolę w "Obywatelu X" otrzymał też nagrodę Emmy.

W ostatnich latach wystąpił m.in. w filmach z serii "Igrzyska śmierci", "Telefonie pana Harrigana" na podstawie powieści Stephena Kinga czy u boku Brada Pitta w "Ad astra".

