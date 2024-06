Nie żyje Donald Sutherland. Legendarny aktor miał 88 lat, od dawna walczył z ciężką chorobą. O śmierci gwiazdora Hollywood poinformował jego syn Kiefer, który również jest aktorem. Wpis opublikował także premier Donald Tusk.

Donald Tusk pożegnał w sieci amerykańskiego aktora Donalda Sutherlanda Fot. PPE / face to face / FaceToFace / REPORTER

Jak podają media w USA, Donald Sutherland zmarł w czwartek w Miami po długiej walce z ciężką chorobą. Wybitny amerykański aktor kanadyjskiego pochodzenia już za życia stał się legendą światowego kina.

Donald Sutherland nie żyje. Wybitnego aktora pożegnał także Donald Tusk

Wszystko za sprawą jego ról w filmach, takich jak "Parszywa dwunastka" (1967), "Złoto dla zuchwałych" (1970), "MASH" (1970) czy "Klute" (1971) u boku Jane Fondy. Mimo że na swoim koncie miał blisko 200 ról, nigdy nie zdobył choćby nominacji do Oscara. W 2017 roku Amerykańska Akademia Filmowa przyznała jednak Sutherlandowi honorową statuetkę za całokształt twórczości.

Wiadomość o śmierci Donalda Sutherlanda zasmuciła fanów na całym świecie, o czym świadczą wpisy w mediach społecznościowych z wielu zakątków globu. W komentarzach internauci przypominają między innymi najbardziej znane role gwiazdora Hollywood.

Wpis w mediach społecznościowych zamieścił także Donald Tusk. "R.I.P. Donald Sutherland – the best of all Donalds" ("najlepszy ze wszystkich Donaldów" – red.) – napisał szef rządu w serwisie X.

Kim był Donald Sutherland?

Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 roku w Saint John (Nowy Brunszwik) w Kanadzie. W wieku 14 lat pracował już w radiu, a konkretnie w rozgłośni CKBW-FM. Studiował w Victoria College, University of Toronto, gdzie poznał swoją pierwszą żonę Lois Hardwick. Ukończył tam również podwójny kierunek inżynieryjny i dramatu. W 1957 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii na studia w London Academy of Music and Dramatic Art.

Sutherland zadebiutował na dużym ekranie w połowie lat 60. Dwukrotnie został laureatem Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za role w filmach "Obywatel X" (1995) i "Na ścieżce wojennej" (2002). Za rolę w "Obywatelu X" otrzymał też nagrodę Emmy. W ostatnich latach wystąpił m.in. w filmach z serii "Igrzyska śmierci", "Telefonie pana Harrigana" na podstawie powieści Stephena Kinga czy u boku Brada Pitta w "Ad astra".

Donald Sutherland zmarł w czwartek (20 czerwca) po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 88 lat. Smutną wiadomość przekazał jego syn Kiefer, który również jest aktorem.

"Z ciężkim sercem informuję, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam go za jednego z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie zniechęcił się rolą, dobrą, złą czy brzydką. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Dobrze przeżył swoje życie" – napisał Kiefer Sutherland w mediach społecznościowych.