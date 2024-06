USA przyśpieszają dostawy do Ukrainy kosztem Polski. Chodzi o kluczową broń

Ze względu na wojnę w Ukrainie Stany Zjednoczone zdecydowały o zmianach priorytetów wysyłki nowo wyprodukowanych systemów rakietowych. Dostawy systemów Patriot i NASAMS zostaną skierowane szybciej do Ukrainy. Sojusznicy dostaną je z tego względu w opóźnionym terminie. Dotyczy to też Polski.

Polska dostanie Patrioty później. USA zmieniają decyzję przez Ukrainę. Fot. SAUL LOEB/AFP/East News

"Washington Post" podał, iż Stany Zjednoczone zawieszą planowany eksport setek sztuk amunicji do obrony powietrznej do swoich sojuszników oraz partnerów i przekierują je do Ukrainy.

Przyśpieszenie dostaw dla Ukrainy, stracą sojusznicy USA

Taka sama informacja została następnie potwierdzona przez Biały Dom. W rozmowie z reporterami na konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby określił tę decyzję jako "trudną, ale konieczną" i powiedział, że wpłynie ona głównie na dostawy rakiet przechwytujących Patriot i NASAMS. Ukraina, jak stwierdził, stoi przed "desperacką" potrzebą ich otrzymania.

– Oczywiście poinformowaliśmy wszystkie dotknięte tym kraje, że podejmujemy ten nadzwyczajny krok. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie negatywne skutki – powiedział Kirby, co cytuje amerykańska gazeta. Dodał też, że kiedy poinformowano sojuszników USA, że ich dostawy będą opóźnione, "odzew był zasadniczo pozytywny", gdyż oni "wiedzą, jak poważna jest sytuacja w Ukrainie".

Przypomnijmy: systemy Patriot i NASAMS to dwie najbardziej zaawansowane platformy obrony powietrznej, jakie Zachód dostarczył Ukrainie. Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że przyśpieszenie pomocy dla Ukrainy, opóźni dostawy m.in. dla Polski.

USA i Ukraina podpisały ostatnio historyczne porozumienie

Przypomnijmy również, że w połowie czerwca prezydenci Wołodymyr Zełenski i Joe Biden podpisali historyczną umowę zobowiązującą USA do wspierania Ukrainy. Dokument będzie obowiązywał przez 10 lat. Podobne zobowiązanie przywódca Kijowa podpisał z premierem Japonii. Jak stwierdził, zawarta umowa to pomost, który przybliża dołączenie jego kraju w skład państw NATO.

– Naszym celem jest wzmocnienie potencjału obronnego i odstraszania Ukrainy w długim okresie – powiedział wówczas Biden, po czym zwrócił się do Władimira Putina: – Nie możesz nas przeczekać. Nie możesz nas podzielić.

Zełenski zaś stwierdził, że to "historyczne porozumienie". Jak podkreślił, to pomost, który przybliża dołączenie Ukrainy w skład państw NATO. – To jest porozumienie ws. bezpieczeństwa i w związku z tym w sprawie ochrony ludzkiego życia – wyjaśnił.

Zgodnie z zapisami umowy w przypadku groźby ataku zbrojnego lub realnej agresji pomiędzy administracją Waszyngtonu a Kijowa dojdzie do pilnego spotkania w ciągu 24 godzin, celem omówienia wspólnej reakcji. USA potwierdziły też swoje poparcie dla suwerenności Ukrainy. Biden chce także zaangażować się w rozwój ukraińskiej armii oraz przemysłu obronnego.

Czytaj także: https://natemat.pl/559697,wojna-w-ukrainie-ta-umowa-bidena-z-zelenskim-zbliza-ukraine-do-nato