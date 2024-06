Nareszcie! Już wiadomo, kiedy obejrzymy finałowe odcinki hitu "Yellowstone"

Wszystko już jasne: drugą część piątego sezonu "Yellowstone" obejrzymy już w listopadzie tego roku. SkyShowtime podał właśnie oficjalną datę. Co wiemy o finałowych odcinkach światowego hitu nazywanego "'Sukcesją' dla kowbojów"?

Kiedy premiera piątego sezonu "Yellowtone"? Fot. Kadr z "Yellowstone"

Kiedy premiera piątego sezonu "Yellowstone"?

Nowe odcinki "Yellowstone", które realizowane są przez MTV Entertainment Studios oraz 101 Studios, będą miał swoją długo wyczekiwaną premierę 14 listopada wyłącznie w SkyShowtime. Jak wcześniej podano, produkcja jest na etapie zdjęć w stanie Montana.

Będzie to druga połowa piątego sezonu "Yellowstone", który jest ostatnim sezonem tego współczesnego westernu. Pierwsza była emitowana od listopada 2022 roku do stycznia 2023 roku (osiem odcinków), więc widzowie musieli się naczekać na konkluzję całej historii. Druga część, zwana 5B, będzie składać się z sześciu odcinków.

Ian Bohen, który w "Yellowstone" wciela się w Ryana, zapowiedział już w rozmowie z Entertainment Tonight, że "fani otrzymają najlepsze możliwe zakończenie".

– Wiele seriali po prostu się kończy... i nie ma żadnej satysfakcji. Ten zostanie zakończony w sposób, który będzie miał sens. Żaden serial nie miał jeszcze tak mocnego finału. Spodziewamy się najlepszego zakończenia w historii. Może jestem zbyt pewny siebie, ale myślę, że tak właśnie będzie. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość... Warto czekać, obiecuję – mówił aktor.

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, czy w finale "Yellowstone" wystąpi największa gwiazda, czyli Kevin Costner. 69-letni amerykański gwiazdor, zdobywca dwóch Oscarów za "Tańczącego z wilkami", jest bowiem w konflikcie z produkcją serialu i otwarcie krytykuje ekipę.

Rok temu opuścił serial, aby skupić się na swoim filmie "Horyzont. Rozdział 1", który w tym roku miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes. Sugerował jednak w rozmowie z "Deadline", że jest otwarty, aby powrócić w ostatnich odcinkach "Yellowstone".

O czym jest "Yellowstone"?

"Yellowstone" to kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego ranczo w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem rdzennych Amerykanów oraz pierwszym parkiem narodowym w USA.

Wszyscy czyhają na rodzinne włości, jednak Duttonowie nie poddaj się bez walki. Na czele rodu stoi bowiem bezwzględny John (Costner), a pomagają mu jego niemniej zdeterminowane dzieci: Beth, Kayce, Lee i Jamie. Nie bez powodu "Yellowstone" jest nazywane "'Sukcesją' dla kowbojów".

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Rozpoczęty w 2018 roku serial to dzieło nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana ("Wind River. Na przeklętej ziemi", "Aż do piekła", "Sicario") oraz Johna Linsona.

W obsadzie "Yellowstone" są m.in. wspomniany Kevin Costner (który jest również jednym z producentów "Yellowstone", a w 2023 roku zgarnął za swoją rolę Złoty Glob), Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Danny Huston, Gil Birmingham, Forrie J. Smith, Denim Richards i Ian Bohen.

"Yellowstone" z miejsca stało się hitem. Popularność tego neo-westernu jest tak wielka, że zrealizowano już dwa prequele: "1883" (2021) oraz "1923" (2022) z Harrisonem Fordem i Helen Mirren, a planowane są jeszcze dwie. Wszystkie są do obejrzenia na SkyShowtime.

Czytaj także: https://natemat.pl/537746,yellowstone