"Oj tam, oj tam". Zaskakująca reakcja Dudy podczas wywiadu po pytaniu o jego przyszłość

Andrzej Duda jest prezydentem Polski już drugą kadencję. W przyszłym roku ktoś inny zastąpi go w Pałacu Prezydenckim. Polityk został właśnie zapytany, jakie ma plany po prezydenturze. Z ust Dudy padała dość zaskakująca odpowiedź.

Co Duda zamierza po zakończeniu prezydentury? Dziwna odpowiedź. Fot. Adam Burakowski/East News

Jeden ze słuchaczy Radia Zet chciał zapytać Andrzeja Dudę o polityczną przyszłość i jego plany po zakończeniu prezydentury, w tym o to czy polityk chciałby sprawować na przykład stanowisko w ONZ.

Dziwna odpowiedź Dudy w wywiadzie dla radia

– Oj tam, oj tam, nie lubię takiego wróżenia z fusów. Nie myślę, co będę robił w sierpniu przyszłego roku. Nie czynię żadnych kroków, aby przygotować sobie tzw. miękkie lądowanie. Mam obowiązki państwowe i są one dla mnie najważniejsze – stwierdził Duda.

Prezydent podkreślił, że "sprawy Polski są dla niego fundamentalne". – Chcę dopełnić wszystkich obowiązków, abym po zakończeniu mógł spojrzeć w oczy moim rodakom i powiedzieć im, że od pierwszego do ostatniego dnia pracowałem, tak jak obiecałem. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy – przekazał na antenie Redia Zet.

Kogo wytypuje PiS w wyborach prezydenckich? To na ten moment nie jest jeszcze pewne, ale już niemal wiadomo, że po stronie KO stanie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

O tej kwestii mówił na wiecu jeszcze przed wyborami do PE sam zainteresowany. – Ponieważ ta data ma nas nieść, pomyślcie o tym, co może się wydarzyć za rok. Za rok możemy się spotkać w tym samym miejscu i cały ten proces dokona się. Jest szansa na to, że będziemy mieli poważnego prezydenta! Kogoś, kto jest szanowany na świecie, kogoś, kto jest traktowany serio – powiedział wówczas zebranym na Placu Zamkowym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski najpewniej wystartuje z ramienia KO w tych wyborach

Wtedy tłum mu przerwał i zaczął skandować: "Rafał, Rafał". – Mamy wszyscy szanse na to, że dokończy się ten proces zmian, który rozpoczął się 15 października, że zadbamy o to, żeby demokracja była w Polsce zabezpieczona, żeby sądy były niezależne, żeby media były wolne. Żeby prawa kobiet były przestrzegane! Zadbamy o to, żeby głos Polski był słyszalny jeszcze bardziej – kontynuował Trzaskowski.

Przypomnijmy, że już wiadomo też, że na pewno nie będzie w tych wyborach kandydować premier Donald Tusk. – Nie będę kandydował w wyborach prezydenckich – oznajmił niedawno podczas wywiadu udzielonego TVP Info.

– Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. I ani miesięcy, ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać – dodał szef rządu w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz.

Czytaj także: https://natemat.pl/560621,jak-polacy-oceniaja-rzad-tuska-i-jego-ministrow-sondaz