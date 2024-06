Milik jednak dotarł na Euro 2024. Tym razem pokazał się w specjalnej roli

Arkadiusz Milik może mówić o wielkim pechu, który spotkał go tuż przed Euro 2024. Napastnik reprezentacji Polski pożegnał się z występami na turnieju, ponieważ w ostatniej chwili doznał poważnej kontuzji. Nasz zawodnik do Niemiec ostatecznie pojechał, ale tym razem dostał zadanie specjalne z mikrofonem.

Arkadiusz Milik pojawił się w roli komentatora TVP Sport Fot. X / TVP Sport

Widzowie TVP Sport mogli zobaczyć Arkadiusza Milika już kilka godzin przed meczem z Austrią. Rozmawiał z reporterką Mają Strzelczyk i oceniał szanse Biało-Czerwonych w tym spotkaniu.

– Miałem wykonany zabieg. Od tamtego czasu większość mojej rehabilitacji odbywa się w Turynie. Dzisiaj jestem z państwem i cieszę się, że mogę dopingować naszą reprezentację – powiedział napastnik, który w wyniku kontuzji musiał pożegnać się z wyjazdem na Euro 2024 z reprezentacją Polski.

Przypomnijmy, że Milik doznał urazu w spotkaniu z Ukrainą, który był przedostatnim sprawdzianem Biało-Czerwonych przed wyjazdem na turniej do Niemiec.

"Jest to dla mnie bardzo trudny czas. Wiem, że kontuzje są częścią sportu i zazwyczaj przychodzą w najgorszym możliwym momencie, ale nie można w żaden sposób się na nie przygotować. Jest mi ogromnie przykro, że nie będę mógł zagrać dla mojego kraju na Euro i pomóc drużynie w walce o nasze wspólne cele. Ale bez względu na wszystko będę do końca kibicował chłopakom z drużyny. Jestem z Wami!" – napisał Milik w swoich mediach społecznościowych.

Wstępnie wiadomo, że Milik może być gotowy do gry w drugiej połowie lipca. To już będzie bez znaczenia w kontekście rywalizacji na Euro 2024, ale na szybki powrót Polaka do zdrowia liczą przede wszystkim w jego klubie – Juventusie.

Obecność Milika w TVP to z pewnością miła niespodzianka dla kibiców. Tym bardziej że w roli ekspertów w Niemczech mogą oglądać już m.in. Jakuba Błaszczykowskiego, Łukasza Fabiańskiego i Jakuba Wawrzyniaka. Milik dołączył do nich jako jeden z tych, którzy dobrze znają specyfikę polskiej reprezentacyjnej szatni.

