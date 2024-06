Dawid Podsiadło i Taco Hemingway w sobotni wieczór (22 czerwca) zagrali koncerty na dwóch różnych stadionach. W pewnym momencie doszło do "historycznego łączenia". Artyści połączyli się ze sobą, co było widać na wielkich telebimach. Sieć zalewają nagrania podekscytowanych fanów.

Pojawiają się głosy, że "taka sytuacja nie wydarzyła się nigdy wcześniej". Dwóch polskich artystów wyprzedało bilety na jedne z największych stadionów w Polsce. Dawid Podsiadło dał show przed niemal 90 tys. widownią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Natomiast Taco Hemingway zagrał na PGE Narodowym.

Historyczne łączenie Taco i Podsiadło

Wokaliści w trakcie swoich koncertów... zaczęli ze sobą rozmawiać. Wszystko dzięki transmisji live i łączeniu.

"Czy Taco Hemingway i Dawid Podsiadło właśnie grając koncerty na dwóch innych stadionach, połączyli się ze sobą na ogromnych telebimach, gadali do siebie i kazali swoim fanom do siebie wzajemnie machać? Otóż to" – czytamy na platformie X.

– Do ostatniej chwili myślałem, że to się nie uda. Jesteśmy w przyszłości – mówił Taco. Artyści chwilę porozmawiali m.in. o Euro. Kazali machać swoim fanom, a kamery wyświetlały tłumy uczestników. "Ale akcja!" – komentują internauci.

Przypomnijmy, że Dawid Podsiadło i Taco Hemingway zagrali już kiedyś razem koncert. Wypełnili Narodowy 28 września 2019 roku. Było to historyczne wydarzenie i przetarło szlaki kolejnym śmiałkom.

Potem panowie zaczęli wyprzedawać bilety już na solowe show. Podsiadło wypełnił pierwsze stadiony w 2020 roku, ale warszawski gmach udało mu się "pokonać" trzy lata później.

Taco nie był tak śmiały w tym temacie. Przygotowując się do trasy "1-800 Tour" nie sądził, że zaplanowane wydarzenie, które miało odbyć się na Letniej Scenie Progresji, zostanie przeniesione na warszawski stadion i również uda mu się wypełnić go po brzegi.

Dodajmy, że 23 czerwca w Chorzowie odbędzie się ostatni stadionowy koncert Dawida Podsiadło. Piosenkarz ma za sobą już sześć występów, które ogłosił w ubiegłym roku.