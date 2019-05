Koncert roku? Taco Hemingway i Dawid Podsiadło zapowiedzieli wspólny występ

Dawid Podsiadło i Taco Hemingway zagrają na wspólnym, jedynym koncercie w tym roku. • Fot. Instagram / tacohemingway / dylanwishop

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o jak muzyczne spotkanie Batmana z Supermanem – dwóch herosów polskiej sceny we wspólnym występie. Dawid Podsiadło i Taco Hemingway zapowiedzieli jedyny (dla Taco) i ostatni (dla Dawida) koncert w tym roku.Takie informacje są lepsze niż sprawdzenie prezentów ukrytych w szafie przed Dniem Dziecka. Na Instagramie Dawida Podsiadły pojawiła się niebieska plansza z wiadomością o planowanym wspólnym koncercie z Taco Hemingwayem . To monstrualne wydarzenie, ponieważ poza Quebonafide nie ma chyba w Polsce innych młodych artystów, którzy dorównywaliby popularnością temu duetowi."To nie jest test. A teraz: Dawid Podsiadło i Taco Hemingway wystąpią na ostatnim koncercie w tym roku" – czytamy na Instagramie Podsiadły.Artyści lubią się nawzajem, dlatego na koncercie można spodziewać się niesamowitej energii. – Nikogo nie chcę teraz urazić wcześniejszym wstępem (śmiech), ale z hiphopowych rzeczy wkleja mi się Łona i Webber, Taco Hemingway i Ten Typ Mes. Na pewno ta trójka jest dla mnie wzorem pod kątem pisania czy opowiadania historii – mówił Podsiadło w wywiadzie dla naTemat Jak na razie nie podano informacji o miejscu i dacie koncertu oraz sprzedaży biletów. Można jednak spodziewać się, że wejściówki na to wydarzenie rozejdą się na pniu. Warto być czujnym.