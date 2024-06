Czarnek odebrał nagrodę "Dzbana Roku". Na nagraniu pokazał, co z nią zrobił

Przemysław Czarnek został wyróżniony nietypową nagrodą, czyli "Dzbanem Roku". Jako zwycięzca plebiscytu otrzymał wielki gliniany dzbanek ze swoją podobizną. Polityk PiS i były minister edukacji opublikował na TikToku nagranie, na którym widać, jak potraktował "statuetkę".

Przemysław Czarnek pokazał, co zrobił z nagrodą "Dzbana Roku". Fot. TikTok / Przemysław Czarnek

W styczniu bieżącego roku Tygodnik Nie i Make Life Harder przeprowadzili wspólnie głosowanie w internetowym plebiscycie na "Dzbana Roku". Przemysław Czarnek otrzymał aż 236,6 tys. głosów i tym samym został laureatem. W czerwcu do Sejmu oraz biura poselskiego polityka wysłano dwa ogromne dzbany z jego twarzą.

"Dziś urodziny Przemysława Czarnka. Długo czekaliśmy na ten dzień, by zawieźć mu w prezencie statuetkę Dzbana Roku. Jedną do biura poselskiego do Lublina, a drugą dla pewności do Sejmu. Mamy czerwiec, a pan poseł usilnie pracuje na kolejną nagrodę. Nie mówimy więc żegnaj, Przemysławie - a do zobaczenia!" – napisał w ubiegłym tygodniu Michał Marszał z Tygodnika Nie na Instagramie.

Przemysław Czarnek odebrał nagrodę Dzbana Roku. Oto, co z nią zrobił (WIDEO)

W sobotę (22 czerwca) na profilu Czarna na TikToku pojawiło się nagranie, na którym były szef resortu edukacji (za rządów Morawieckiego) próbuje "udoskonalić" przyznany mu dzbanek. Polityk wystąpił przed kamerą w kroksach i z szerokim pędzlem w dłoni. – Słaby materiał, trzeba go trochę zaimpregnować – powiedział.

W rytmie wesołej muzyczki rodem z filmów Złotej Ery Hollywood Czarnek nałożył impregnat na nagrodę. Swoją pracę zakończył apelem do organizatorów plebiscytu.

– A na drugi raz, drodzy lewacy, to proszę od razu zaimpregnować. Jak nagroda to nagroda, a nie żebym ja później jeszcze zachrzaniał za was – dodał, po czym ustawił dzban ze swoją podobizną przy dwóch donicach ogrodowych.

Pod krótkim filmikiem nie zabrakło komentarzy zarówno zwolenników Czarnka, jak i jego przeciwników. "Uwielbiam za dystans. Jest pan super"; "Nie jesteś z mojej bajki, ale za dystans duży plus"; "Rozliczyć PiS"; "Wiocha" – czytamy na TikToku.

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu wyników plebiscytu na "Dzbana Roku" Czarnek skomentował swoją wygraną w programie "Godzina Zero" prowadzonym przez Roberta Mazurka.

– Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody "Dzban Roku" i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tysięcy (głosów – red.). Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: "Polskość to nie wstyd, polskość to duma" – mówił na Kanale Zero.

