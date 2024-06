Nowe informacje ws. śmierci 39-letniej Natalii. Kobieta miała plany dotyczące domu

W środę (19 czerwca) na przedmieściach Poznania znaleziono ciało 39-letniej Natalii. Z najnowszych ustaleń "Faktu" wynika, że kobieta miała planować sprzedaż domu w Gortatowie. Warto wspomnieć, że mąż ofiary przyznał się do winy i usłyszał zarzut zabójstwa.

Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa. Nowe informacje w sprawie. Fot. PIOTR JEDZURA / REPORTER

Nowe fakty ws. śmierci 39-letniej Natalii

Natalia P.-R. z Gortatowa pod Poznaniem była doradczynią finansową. Ostatni raz kobietę widziano 14 czerwca około godz. 18:00. W środę (19 czerwca) ciało 39-latki w kompleksie leśnym na poznańskich przedmieściach odnaleźli policjanci ze specjalnej grupy, która prowadziła poszukiwania.

Adam R. prowadził w centrum Poznania firmę informatyczną i był starszy od swojej żony o 20 lat. Poznańska "Gazeta Wyborcza" podała, że kobieta poinformowała niedawno męża, że chce się rozwieść.

Media podają, że w czasie przesłuchania mąż ofiary usłyszał zarzut zabójstwa i przyznał się do winy. W zeznaniach miał powiedzieć, że żona wróciła późno do domu, po czym w kuchni doszło do kłótni. Mężczyzna miał uderzyć kobietę w twarz i zacisnąć ręce wokół jej szyi.

Z najnowszych informacji przekazanych przez "Fakt" dowiadujemy się, że 39-letnia Natalia planowała podobno sprzedaż domu w Gortatowie. Pieniądze ze sprzedaży miały zostać podzielone między parę.

Kobieta osierociła 10-letniego syna. – Natalia była cudowną osobą, nic nie można było jej zarzucić. Bardzo kochała swojego synka. Opiekowała się nim. Dla nas, sąsiadów, to była przykładna rodzina – mówili dziennikarzowi Wirtualnej Polski sąsiedzi.

Wiadomo, że przed zdarzeniem Natalia P.-R. pisała ze swoją siostrą, która przebywa w Holandii. Jak czytamy w "Fakcie", mąż miał wiedzieć, że umawia się z innym mężczyzną.

