Mieczem samurajskim miał odciąć mu rękę. Brutalny atak na Dolnym Śląsku

redakcja naTemat.pl

W Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku doszło do makabrycznego zdarzenia. Napastnik podbiegł do mężczyzny i pociął mu rękę mieczem samurajskim. Poszkodowany trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. W związku z dramatyczną sytuacją policjanci zatrzymali trzy osoby.