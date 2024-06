Nowe grafiki Matyldy Damieckiej wzruszają. Artystka wspomina zmarłego ojca

W listopadzie ubiegłego roku zmarł Maciej Damięcki. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca i przy tej okazji Matylda Damięcka opublikowała wymowną grafikę. Tak wspomniała swojego ukochanego tatę.

O tym, że Matylda Damięcka tworzy wyjątkowe grafiki i dzieli się nimi w social mediach, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Swoją najnowszą publikację artystka poświęciła zmarłemu tacie.

Wpis zaczęła od anegdoty o tym, że Maciej Damięcki był fanem crocsów. "Miałeś wersję, domową, wakacyjną, na jesienne i wiosenne deszcze i oczywiście ocieplane na zimę" – wymieniała. Aktorowi udało się nawet przekonać córkę do tego typu obuwia. W dalszej części Matylda Damięcka przyznała, że jej tata uwielbiał kupować innym prezenty.

"Nadal jesteś niedoścignionym prezentodawcą. Patrzenie na Ciebie, jak się cieszysz, że my się cieszymy, było z tego największym prezentem. Tylko co ja teraz zrobię z tymi dwunastoma 'skórzanymi' kurtkami we wszystkich kolorach tęczy. Tę srebrną założę do crocsów na obcasie. A niech tam gadają" – napisała.

"Kiedyś upierałeś się, że mierzysz metr czterdzieści… Nie Tato, jesteś największym, najsilniejszym, najpoczciwszym, najśmieszniejszym, najwspanialszym Tatorambo, jakiego mieliśmy. Dobrze, że w anegdotach nadal jesteś" – dodała. Do postu załączyła serią grafik o tacie.

Przypomnijmy, że 17 listopada 2023 Mateusz Damięcki i Matylda Damięcka za pomocą mediów społecznościowych przekazali przykrą informację, że ich ojciec, Maciej Damięcki nie żyje.

Większość widzów może kojarzyć Damięckiego z takich produkcji jak "Szatan z siódmej klasy"; "Chłopi"; "Stawka większa niż życie"; "Rozmowy kontrolowane" czy "Ekstradycja". W ostatnich latach swojego życia był kojarzony głównie z produkcjami telewizyjnymi, takimi jak "Plebania"; "Bodo" czy "M jak Miłość".

Aktor do końca pozostawał aktywny zawodowo. Przypomnijmy, że wystąpił w najnowszej ekranizacji "Znachora" w reżyserii Michała Gazdy oraz w świątecznej produkcji "Uwierz w Mikołaja", którą wyreżyserowała Anna Wieczur.