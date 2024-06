Joanna Kurska przy okazji 55. urodzin Zenona Martyniuka złożyła życzenia wykonawcy disco polo. Jak wiadomo, lider zespołu Akcent brylował na imprezach TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Teraz gdy Telewizją Polską zarządzają inne osoby, próżno szukać tego rodzaju muzyki. – W powrót Zenka do TVP za tej władzy wierzę średnio, dlatego że ta władza ma kompleksy, wstydzi się polskości, w związku z czym gardzi i odrzuca disco polo – stwierdziła żona byłego prezesa.

Joanna Kurska narzeka na brak disco-polo w TVP. Fot. Łukasz Kalinowski/East News

O tym, że Kurscy lubią disco polo, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Gdy w Polsce "rządziło Prawo i Sprawiedliwość", a Jacek Kurski był szefem na Woronicza, Zenon Martyniuk stał się jedną z największych gwiazd telewizji publicznej.

Występował na imprezach organizowanych pod szyldem TVP, m.in. na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką". Za zmianą władzy w naszym kraju przyszły też roszady w zarządzie Telewizji Polskiej.

Szerokim echem odbiło się doniesienia, że "disco polo nie będzie już królowało" w nowej TVP. Tymczasem "król" tego typu muzyki skończył ostatnio 55 lat.

Kurska: kiedyś Zenek wróci do TVP

W dzień urodzin życzenia złożyła mu Joanna Kurska (żona Jacka Kurskiego), która swego czasu była też szefową "Pytania na śniadanie".

Zenonowi Martyniukowi życzę wspaniałego życia z ukochaną, piękną żoną Danusią. Życzę zdrowia i kreatywności w tworzeniu kolejnych ulubionych piosenek milionów Polaków. Dziękuję za wszystkie koncerty w TVP, które razem zorganizowaliśmy, za wszystkie piki, którymi mógł pochwalić się mój mąż. Za to, że jest sam w sobie społecznym zjawiskiem i symbolem fenomenu naszej polskiej muzyki , którą jako naród pokochaliśmy. Joanna Kurska Plotek

W dalszej części swojej wypowiedzi nie omieszkała pominąć uwag w kierunku obecnej władzy i telewizji publicznej. Odpowiedziała, czy wierzy w powrót Zenka do Telewizji Polskiej. Zasugerowała, że rządzący "wstydzą się polskości", dlatego nie puszczają disco polo.

– W powrót Zenka do TVP za tej władzy wierzę średnio, dlatego że ta władza ma kompleksy, wstydzi się polskości, w związku z czym gardzi i odrzuca disco polo. Bo dla tej władzy polskość to nienormalność, a ta muzyka jest esencją ludycznej polskości. Ale, że kiedyś Zenek wróci do TVP – to tego jestem pewna! – podsumowała.

Dodajmy, że dyrektorem TVP jest teraz Tomasz Sygut, a przewodniczącym rady nadzorczej Piotr Zemła.