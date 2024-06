A jednak bez Szczęsnego! Probierz podał skład na mecz z Francją

Poznaliśmy już skład Biało-Czerwonych na mecz z Francją na Euro 2024. Michał Probierz zaskoczył nie tylko obsadą bramki Polaków.

Poznaliśmy skład Biało-Czerwonych na mecz Polska-Francja! Fot. Sylwia Dąbrowa/Polska Press/East News

Znamy już skład reprezentacji Polski na ostatni mecz grupowy podczas tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Michał Probierz chce, żeby w podstawowej jedenastce na boisku zagrali:

Łukasz Skorupski zamiast Wojciecha Szczęsnego, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz i Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Sebastian Szymański, Kacper Urbański i z przodu Robert Lewandowski.

Probierz o składzie

Przypomnijmy, że w sobotę na konferencji prasowej zapytano więc trenera Michała Probierza, jaki skład zamierza wystawić w starciu z wicemistrzami świata. Czy teoretycznie "najmocniejszy", czy może taki, by dać szansę niektórym rezerwowym zawodnikom.

Trener odparł, że postawi na najlepszych, ponieważ wtorkowe spotkanie traktuje już jako bardzo ważny etap w procesie budowania drużyny na mecze w Lidze Narodów (wrzesień – listopad) oraz na przyszłoroczne eliminacje do mundialu 2026. Wiadomo, że to on będzie prowadził w nich kadrę.

Odpowiadając, iż wystawi najmocniejszy skład, ponieważ szykuje drużynę na mecze Ligi Narodów, Probierz usłyszał pytanie, co w takim razie z Wojciechem Szczęsnym.

Bo Szczęsny już w ubiegłym roku deklarował, że Euro 2024 to jego ostatnia wielka impreza reprezentacyjna, że na mundialu w 2026 r. na pewno nie zagra.

Powstała sprzeczność. Bo jeśli najsilniejszy skład, to ze Szczęsnym. A jeśli budujemy już drużynę na przyszłość, to lepiej dać szansę innemu bramkarzowi. Mecz na Euro to bardzo dobra okazja do zebrania doświadczenia.

W sobotę Probierz nie odpowiedział na tak postawiony problem, w niedzielę przekazał dziennikarzom, że z Francją wystąpi już inny bramkarz (choć też dodał, że on nie jest taki pewny, czy Szczęsny na pewno zrezygnuje).

Ostatecznie jak się okazuje, Szczęsnego zastąpi Skorupski, 33-letni gracz włoskiego klubu Bologna, który w minionym sezonie sensacyjnie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, zajmując piąte miejsce.

Nowości i zaskoczenia

Co ciekawe Probierz nadal stawia na Pawła Dawidowicza, obrońcę, na którego spadł ogrom krytyki za mecz z Austrią. W środku pola przez absencję Tarasa Romanczuka pojawi się Sebastian Szymański, chociaż alternatywą wydawałby się Slisz.

Do wyjściowej "11" wraca Kacper Urbański no i pauzujący po kontuzji Robert Lewandowski, który w już pojawił się na Euro w drugiej połowie spotkania z Austrią, ale nie wniósł nic do gry Biało-Czerwonych.

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Czytaj także: https://natemat.pl/560786,przegrywamy-euro-2024-pozytywy-nie-giniemy-bez-lewandowskiego