Tusk użył tego skrótu tylko 4 razy. Będzie lotnisko w Baranowie, ale nie CPK – powód jest jeden

Piotr Brzózka

R ząd będzie kontynuować projekt CPK – podały największe polskie media po konferencji Donalda Tuska, podczas której zdradził on plany dotyczące inwestycji w Baranowie. Czy jednak na pewno będzie to CPK? Przesłuchaliśmy dokładnie wystąpienie premiera. Wniosek? Szef rządu jak ognia unikał używania tego skrótu, a jeśli już, to wyłącznie w czasie przeszłym i do tego w negatywnym kontekście. Zamiast tego operował innym określeniem. Nieprzypadkowo.