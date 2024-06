Syn prof. Zembali zmarł po przedawkowaniu narkotyków. Kim był 24-latek?

Profesor Michał Zembala stracił w maju syna Mateusza, ale dopiero teraz wyjaśnił, co dokładnie się stało. Zrobił to 26 czerwca, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Syn profesora miał zaledwie 24 lata i borykał się z takim uzależnieniem.

Syn prof. Zembali nie żyje. Kim był Mateusz Zembala? Fot. Facebook/M.Zembala

Profesor Michał Zembala to specjalista chirurgii serca i naczyń. Leczy chorych z ciężką niewydolnością serca. Wykonuje zabiegi transplantacji serca czy wszczepiania sztucznych komór. Mierzy się obecnie z wielką tragedią, jaką jest dla niego śmierć syna, który odszedł pod koniec maja.

Kim był Mateusz Zembala? Syn prof. Michała Zembali zmarł przez narkotyki

"Do zobaczenia po drugiej stronie mój synku" – napisał wówczas na Facebooku lekarz, dołączając jego zdjęcie.

Z kolei 26 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, profesor doprecyzował, że jego syn przegrał walkę z uzależnieniem od narkotyków. Mężczyzna miał zaledwie 24 lata.

Niewiele wiadomo o życiorysie Mateusza, aczkolwiek pewne szczegóły z jego życia podał w poruszającym poście na portalu LinkedIn jego tata.

"Pamiętam dni, gdy po skończonym zabiegu biegałem po ulicach Katowic, szukając go w melinach i zakątkach bram. Pamiętam dni, te nieliczne, gdy zjawił się w domu z tym samym uśmiechem, rozmawiając z 15 lat młodszą siostrą. Pamiętam dni, gdy wiozłem go na SOR z prośbą, by tam pozostał" – napisał prof. Zembala.

Lekarz wspomniał, że pamięta również dni, kiedy jego syn "w trakcie pobytu w ośrodku cieszył się z rosnącej jego roli w społeczności, o zadaniach i planach". "Dni, gdy jedyne sms-y, jakie dostawałem były 'wyślij mi kasę na chleb' i takie, gdy pisał 'koniec. Dalej nie idę'" – wyznał Zembala.

Ceniony lekarz dodał, że pomimo wielogodzinnych rozmów nie udało mu się uratować syna. "Jak zapobiegać zapytacie? Nie wiem. Słuchać. Kochać. Być" – dodał na sam koniec.

Mateusz Zembala miał także rodzeństwo

Mateusz Zembala oprócz ojca pozostawił w żałobie także rodzeństwo – brata Mikołaja oraz siostrę Majkę.

Przypomnijmy, że dwa lata temu prof. Michał Zembala stracił ojca, jednego z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów. Marian Zembala od 1993 roku stał na czele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wraz ze Zbigniewem Religą należał do zespołu, który przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce.

W 2001 roku prof. Marian Zembala dokonał jako pierwszy w Polsce przeszczepu płuco-serca. Dokonał też skutecznego zabiegu wszczepienia by-passów 103-letniej pacjentce. W 2011 roku został przewodniczącym rady naukowej przy ministrze zdrowia oraz krajowym konsultantem w dziedzinie kardiochirurgii.

Prof. Marian Zembala zmarł w 2021 roku. Jego śmierć odbiła się szerokim echem. Biegli po przeprowadzeniu sekcji zwłok potwierdzili, że przyczyną śmierci było utonięcie. Ciało byłego ministra zdrowia odnaleziono bowiem w basenie. Wiele wskazywało wówczas, że przyczyną mogło być samobójstwo, a biegli wykluczyli udział osób trzecich.

