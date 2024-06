"Harry Potter" cieszy się niesłabnącą sławą i jest jedną z najlepiej sprzedających się franczyz na całym świecie. Nie powinno więc nikogo dziwić, że tytuł stworzony przez J.K. Rowling pobił kolejny rekord, sprzedając za 1,9 mln dolarów ilustrację, która znalazła się na okładce pierwszego wydania "Kamienia Filozoficznego". Dla kolekcjonerów to czysta inwestycja.

Ilustracja z okładki pierwszego wydania "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" sprzedana na licytacji za prawie 2 mln dolarów. Fot. kadr z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"

Zgodnie z legendą J.K. Rowling spisała pomysł na serię o "chłopcu, który przeżył" na serwetce w kawiarni The Elephant House w Edynburgu. Nad pierwszą częścią, a zarazem swoim debiutem powieściopisarskim autorka pracowała przez około pięć lat. Gdy "Kamień Filozoficzny" doczekał się swojej premiery, wydano go w niewielkim nakładzie.

"Harry Potter" jednak szybko zdobył status bestselleru, podbijając nie tylko Wielką Brytanię, ale i Stany Zjednoczone oraz wiele innych krajów na świecie. Obecnie pierwsze wydania książek pióra Rowling traktowane są jako przedmioty kolekcjonerskie. Tym bardziej nie jest zaskoczeniem, że ilustracja, która ukazała się na jednym z pierwszych tomów "Kamienia Filozoficznego" sprzedała się za rekordową cenę.

Ilustracja z książki "Kamień Filozoficzny" poszła za ponad 1,9 mln dolarów

Namalowana akwarelami oryginalna okładka "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" wydawnictwa Bloomsbury została wystawiona na aukcję przez nowojorski dom aukcyjny Sotheby.

Ilustracja wykonana w rozmiarze A4, którą namalował w 1997 roku Thomas Taylor, przedstawia młodego czarodzieja z blizną na czole stojącego obok ekspresu do Hogwartu. Jest to pierwszy obraz, na którym czytelnicy mogli zobaczyć, jak wygląda Harry Potter.

Taylor miał zaledwie 23 lata, gdy wykonał ilustrację do bestsellerowego tytułu. Co ciekawe, okładkę stworzył w niecałe dwa dni, a za swoją pracę został podobno nagrodzony tylko 300 funtami.

Sotheby nie spodziewało się, że oryginalna ilustracja Thomasa Taylora zostanie sprzedana na aukcji za 1,9 mln dolarów. Oczekiwano, że kwota ta wyniesie między 400 tys. a 600 tys. dolarów. Dla domu aukcyjnego jest to rekordowa sprzedaż, prawie cztery razy większa od ceny poprzedniego rekordzisty. Licytacja miała potrwać tylko cztery minuty.

Serial "Harry Potter" ma showrunnerkę i reżysera

Seria J.K. Rowling doczekała się dotąd filmowej adaptacji przygód Harry'ego Pottera, prequeli "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" oraz teatralnego sequela zatytułowanego "Przeklęte Dziecko". W ubiegłym roku Discovery+ i Max ogłosiły, że HBO wyprodukuje serialowy reboot siedmiotomowej sagi o Gryfonie.

Jak donosi amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", ogłoszono pierwsze osoby z ekipy produkcyjnej serialu "Harry Potter" od HBO. Na pokładzie znaleźli się scenarzystak i showrunnerka Francesca Gardier, a także reżyser Mark Mylod. Oboje pracowali nad "Sukcesją" - Gardier była członkiem zespołu produkcyjnego, zaś Mylod nakręcił kilka odcinków hitu nagrodzonego statuetkami Emmy.

Mylod dołączył w styczniu 2024 roku jako reżyser do ekipy drugiego sezonu "The Last of Us" z Bellą Ramsey ("Gra o tron") i Pedrem Pascalem ("Narcos"). Wcześniej pracował nad "Grą o tron": nakręcił 3. i 4. odcinek piątego sezonu ("Wielki Wróbel" i "Synowie Harpii"), 7. i 8. odcinek szóstego sezonu ("Złamany" i "Nikt") oraz 2. i 3. odcinek siódmego sezonu ("Zrodzona z Burzy" i "Sprawiedliwość królowej").

