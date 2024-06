Zaczęły się rozliczenia w Polsce 2050? Zapytaliśmy o zmianę na ważnym stanowisku

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał w sobotę, że jego pierwszy zastępca Michał Kobosko, który został wybrany w czerwcu na europosła, zrezygnował ze stanowiska w partii. Jak na to zapatrują się inni przedstawiciele tej formacji? Jeden z prominentnych polityków Szymona Hołowni powiedział nam kilka słów na ten temat.

Rozliczenia w Polska 2050. Tak oceniana jest zmiana na ważnym stanowisku. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Lider partii Polska 2050 ogłosił swoją decyzję w sobotnie popołudnie. "To dzięki nam, Polsce 2050, udało się w Polsce zmienić władzę. Polska 2050 to zmiana. Dziś, po wyborczym maratonie, my też się zmieniamy. Katarzyną Pełczyńska zastępuje Michała Kobosko, który jedzie budować nasze przyczółki w Brukseli, na stanowisku pierwszej wiceprzewodniczącej partii" – napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia w serwisie X.

Zmiana na kluczowym stanowisku w Trzeciej Drodze

Jak podkreślił Hołownia, jest to współtwórczyni całego ruchu Polska 2050, współautorka sukcesu Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych, ministra, która już uruchomiła dla Polek i Polaków miliardy złotych z KPO.

"Dwie osoby, które idą ze mną od pierwszego dnia mojej politycznej działalności i bez których nie zmienialibyśmy dziś Polski. Michał, dziękuję! Katarzyna, gratuluję i do przodu!" – podsumował Hołownia.

Jak na to oficjalnie stanowisko lidera partii zapatrują się Trzeciej Drodze i czy to nie jest przypadkiem degradacja dla Koboski? Zapytaliśmy o to w samej partii.

Jeden z ważnych polityków Trzeciej Drogi w rozmowie z naTemat.pl wykluczył taką opcję. – Michał teraz będzie w Brukseli i w Strasburgu, więc siłą rzeczy nie będzie w Polsce. Myślę, że to jest bardziej powód – skwitował krótko. Przypomniał też, że są to najbliżsi współpracownicy Szymona Hołowni. – I jeszcze Jacek Cichocki – dodał przedstawiciel formacji Szymona Hołowni.

Warto jednak przypomnieć, że w wyborach do PE Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 uzyskała dość słaby wynik (6,9 proc.).

Słaby wynik Trzeciej Drogi w wyborach do PE

Nie tak dawno uczestników sondażu SW Research na zlecenie rp.pl zapytano w związku z tym, czy Trzecia Droga rozpadnie się po wyborach do PE. Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 24,4 proc. badanych. Opcję "nie" wybrało 28,6 proc. respondentów. 41,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 5,2 proc. pytanych stwierdziło, że nie słyszało o Trzeciej Drodze.

– Do rozłamu w Trzeciej Drodze nie dojdzie zdaniem co trzeciego mężczyzny i co czwartej kobiety. Takie zdanie podziela jedna na trzy osoby po 50 roku życia i nieco wyższy odsetek badanych z wyższym wykształceniem (35 proc.) – skomentował wyniki badania dla rp.pl Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

W ocenie eksperta "podział koalicji za mało prawdopodobny uważa blisko 4 na 10 badanych (39 proc.) z miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i 35 proc. respondentów, których dochody mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto". –Grupą, która najczęściej uważa rozpad Trzeciej Drogi za prawdopodobny, są osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. osób (31 proc.) – wskazał.