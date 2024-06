Chorwacja podnosi opłaty za autostrady. To nic, oto trasa, którą je ominiesz, a jest świetna

Ci, którzy w tym roku wybierają się do Chorwacji zapewne zmartwią się lekko faktem, że kraj ten postanowił podnieść opłaty za swoje autostrady. Wszak to nimi najszybciej jest dotrzeć nad morze, np. do Makarskiej. A co jeśli powiem wam, że można ominąć autostradę, skrócić lekko dystans kosztem 3 godzin, ale z zyskiem niesamowitych widoków?

Chorwacja przywraca opłaty sezonowe na autostradach. Fot. MARIUSZ GRZELAK/REPORTER

Na wstępie tego tekstu zaznaczę, że wiem, że autostradą przez Chorwację jest szybciej i wygodniej nawet jeśli nadkłada się kilkadziesiąt kilometrów. I tak wiem, że autostrady w tym kraju nie należą do najdroższych.

Mimo to, jeśli ktoś chce wybrać alternatywną trasę, bo ma taki kaprys, lub akurat chce oszczędzić te kilkadziesiąt euro, to może wybrać rozwiązanie, które proponuję.

Autostrady w Chorwacji. O ile podrożeje opłata drogowa za wjazd?

A skoro już o opłatach mowa, to od poniedziałku 1 lipca do końca września w Chorwacji obowiązywać będą sezonowe opłaty drogowe a ceny za wjazd na autostradę podniesione zostaną o 10 proc. – taką informację przekazała spółka państwowa Chorwackie Autostrady (HAC).

Warto przy tym nadmienić, że Chorwaci od 2012 roku nie podnosili opłat autostradowych, co odróżnia ich od innych krajów, w których koszt za poruszanie się autostradami uzależniony jest od inflacji i przez lata zmienia się regularnie.

W Chorwacji w 2017 roku wprowadzono za to opłatę sezonową dla niektórych kategorii pojazdów, która wzrasta o wspomniane 10 proc. od lipca do końca września. I co ciekawe Chorwaci nie zdecydowali się jej wprowadzić przez ostatnie cztery sezony w związku z pandemią Covid-19 i zmniejszonym ruchem turystycznym.

Podniesienie stawek nie dotyczy autobusów i ciężarówek. Za to kierowcy motocykli, samochodów osobowych, busów oraz kamperów zapłacą więcej.

"Koszty utrzymania, bezpieczeństwa, monitorowania i zarządzania ruchem znacznie rosną w miesiącach letnich. W ogólnym ruchu pojazdów w okresie letnim największy udział mają motocykle, pojazdy osobowe, pojazdy osobowe z przyczepami i samochody kempingowe" – tłumaczy HAC.

O ile wzrośnie opłata za autostradę w Chorwacji 2024?

Od lipca do końca września będzie to o 10 proc. więcej, czyli jadąc klasyczną trasą z Polski do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię zazwyczaj pokonujemy przejście graniczne w Gornji Macelj.

Wjeżdżamy wtedy na trasę A2 w stronę Zagrzebia. Omijając stolicę Chorwacji odbijamy na A1 i kierujemy się na południe. Jadąc np. do Makarskiej zjeżdżamy zjazdem Zagvozd. Taka trasa z Macelj do Zagvozd za osobówkę to koszt 33,4 euro, czyli jakieś 146 złotych.

Więc po podwyżce zapłacicie 36,74 euro, co daje 158,5 zł.

Taką 513- kilometrową trasą jedziecie jakieś 4 godziny 49 minut. A co, jeśli chcielibyście zaoszczędzić te 160 zł?

Zawsze można w Macelj nie wjeżdżać na A2 tylko wjechać na krajową "jedynkę" w kierunku Durnamec i dalej aż na wysokości miejscowości Zapresić odbijacie na A2, na bezpłatny odcinek.

Potem zjeżdżacie na Kerestinec i dalej krajową "jedynką" na Karlovac. I tutaj zaczynacie bardzo krętą, ale malowniczą trasę przez Chorwację. Będzie się ona ciągnęła aż do Splitu. A tam dalej wzdłuż wybrzeża aż do Makarskiej.

Cała trasa ma 465 kilometrów. Pokonacie ją w ponad 7 godzin, ale wynagrodzą ją widoki. Jeśli nie goni was czas i chcecie zobaczyć więcej takiej sielskiej, wiejskiej Chorwacji, to ta droga jest naprawdę godna polecenia.

Czytaj także: https://natemat.pl/498176,jak-najszybciej-dojade-do-chorwacji-trzy-najlepsze-platne-trasy