Zmarła Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, mama Moniki Richardson. "Nie mam słów"

Nie żyje Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, matka Moniki Richardson. Miała 78 lat. Była gwiazda TVP poinformowała o tym na Instagramie, dodała też czarno-białe zdjęcie ukochanej mamy.

"Dzisiaj rano zmarła moja Mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę" – napisała Monika Richardson w sobotę na Instagramie.

I dodała: "Ale na razie nie mam słów. Przepraszam. Daję to zdjęcie Mamy sprzed lat, z moim synkiem, bo bardzo je lubię".

Pod czarno-białym zdjęciem posypały się kondolencje i słowa wsparcia. "Wyrazu współczucia", "Przytulam", "Bardzo współczuję", "Bardzo mi przykro", "Wyrazy współczucia, rozumiem ten ból" – komentowali internauci.

"Moniko, zawsze w takich chwilach jest bardzo ciężko. Jej ostatnie chwile były bardzo trudne, przez cały czas byłaś przy niej i dawałaś jej serce. Wyrazy wielkiego współczucia – zostaną w Tobie tylko te piękne i dobre wspomnienia" – napisała popularna na Instagramie lekarka Magdalena Cubała.

Richardson nie podała przyczyny śmierci. Wiadomo jednak, że Barbara Trzeciak-Pietkiewicz w przeszłością przebyła udar, miała też trudności z poruszaniem się.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była dziennikarką, a także dyrektorką programową Polsatu

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz to znana postać w świecie mediów. Urodziła się w 1945 roku w Kaliszu, ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Z racji, że działała w opozycji, była internowana w stanie wojennym (od 22 grudnia 1981 do 6 marca 1982). W 1989 roku działała we wrocławskiej Solidarności.

Od końca lat 60. pracowała jako dziennikarka w Radiu Wrocław, a od końca 70. – Telewizji Wrocław. W latach 1990-1993 była dyrektorką obu mediów, a w kolejnych latach kolejno pełniła funkcje dyrektorki TVP2, dyrektorki programowej w Polsacie, prezeski zarządu TV4 oraz członkini Rady Fundacji Polsat.

Trzeciak-Pietkiewicz była laureatką Międzynarodowej Nagrody Emmy. W 2005 roku otrzymała statuetkę za polsko-brytyjsko-niemiecko-kanadyjski dokument "Holocaust: A Music Memorial Film from Auschwitz", którego była producentką z ramienia Telewizji Polskiej.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz miała córkę Monikę Richardson oraz syna Filipa Pietkiewicza, który zmarł tragicznie w 2015 roku. To owoce związku z architektem Jerzym Pietkiewiczem, od 40 lat będącym w związku małżeńskim z Laurą, którą dziennikarka nazywa "macoszką". Trzeciak-Pietkiewicz miała dwoje wnucząt: Tomasza Davida Malcolma i Zofię Malcolm, dzieci Richardson.

