Nowe warzywo dostępne w Polsce! Od kilku dni jest hitem TikToka

Od kilku dni polski TikTok zalewany jest przez filmiki z nowym warzywem. Zucchiolo (czyt. dzukiolo), bo o nim mowa, to połączenie cukinii i ogórka o kształcie małej dyni. Warzywo dostępne jest już w Polsce. Gdzie i ile kosztuje? Jakie jest w smaku? Wyjaśniamy.

Zucchiolo prezentuje się świetnie i ma ciekawy smak! Instagram.com / Zucchiolo

Nowe warzywo dotarło do Polski i podbiło TikToka. Czym jest zucchiolo?

Polski TikTok pełny jest filmików z nowym warzywem, które szturmem wdarło się do Polski. Mowa o zucchiolo. Warzywo, którego 'krewniacy" z grupy Cucurbita maxima trafiają na stoły krajów Ameryki Południowej zostało wyhodowane przez hiszpańską grupę biotechnologiczną Beyond Seeds.

Jego nazwa nie jest przypadkowa, bo to połączenie włoskich słów oznaczających cukinię (zucchini) oraz ogórka (cetriolo) i rzeczywiście warzywo ma jadalną, twardą skórę jak cukinia i lekko chrupiący środek jak ogórek. Ma ok. 7-10 cm średnicy i wyglądem przypomina małą dynię. Jego średnia waga to 250 gramów.

Jakie w smaku jest zucchiolo? Jakie ma składniki odżywcze?

Zucchiolo występuje w dwóch kolorach: zielonym i żółtym. W smaku przypomina trochę nieostrą kalarepę z lekką nutą ogórka. Jeśli spojrzy się na wartości odżywcze zucchiolo ma wysoką zawartość włókna pokarmowego, witamin A, B i C oraz przeciwutleniaczy w postaci polifenoli. Zawiera ponadto wapń, żelazo, jod, magnez, fosfor, sód i potas.

Na warzywie naklejona jest nalepka z adresem strony internetowej Zucchiolo.com, gdzie opisano zalety i właściwości nowego produktu. Można się tam dowiedzieć, że zucchiolo dostosowano do uprawy w warunkach szklarniowych jak i klimatu śródziemnomorskiego, czyli de facto warzywem tym można cieszyć się cały rok i może być uprawiane w Europie.

Jak jeść Zucchiolo?

Twórcy tego warzywa określają je jako uniwersalne, bo można je jeść na surowo jako dodatek do sałatek, ale także smażyć, grillować, piec – jak wam odpowiada kulinarnie oraz smakowo.

Przed spożyciem warzywo to można przechowywać w temperaturze pokojowej nawet przez okres kilku tygodni.

Gdzie w Polsce można kupić zucchiolo? Kupując pomagasz

Zucchiolo w Polsce można kupić na przykład w Biedronce lub na dobrze wyposażonych targach warzywnych. Jego koszt to około 4 złote.

Warto zaznaczyć, co podkreślają Unica i Granda La Palma, że 50 proc. dochodów pochodzących ze sprzedaży zucchiolo przeznaczonych zostanie na działania hiszpańskiej Fundacji Cellbitec, która zajmuje się promowaniem badań w zakresie leczenia nowotworów i chorób degeneracyjnych.

