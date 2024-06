Wielkie pożary znów trawią Grecję. Tu sprawdzisz, czy nie jedziesz w zagrożony region

Natalia Kamińska

G recja uchodzi za jeden z tych kierunków, gdzie Polacy chętnie spędzają wakacje. Jednak jak co roku ten kraj trawią potężne pożary. Jeśli udajemy się do Grecji na urlop, warto sprawdzić jeszcze przed wylotem, czy przypadkiem nie będziemy w zagrożonej części kraju. Poniżej podpowiadamy, jak to szybko zrobić.