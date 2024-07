Jeden z ostatnich postów Ewy Chodakowskiej wywołał ostrą burzę w komentarzach. Trenerka stwierdziła w nim, że "nie poszła pod nóż", bo "ceni swoją odmienność i doskonale się czuje we własnym ciele". Internautki wytknęły jej jednak operację piersi. Blogerka wdała się z nimi w dyskusje.

Ostatnio post Ewy Chodakowskiej wywołał burzę. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Ewa Chodakowska od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Na Instagramie obserwuje ją blisko 2 mln użytkowników. Oprócz filmików z ćwiczeniami można tam znaleźć wpisy o samoakceptacji, wierze, świadomej bezdzietności i wielu innych bardziej osobistych sprawach.

Kilka dni temu Chodakowska w swojej publikacji poruszyła temat przykrych komentarzy na temat swojego wyglądu. Na początku przytoczyła obraźliwe wiadomości, które wiele osób kierowało w jej stronę.

Chodakowska wywołała dyskusję o swoim wyglądzie

"Według wielu powinnam pójść pod nóż i zmienić się nie do poznania. Wyglądać jak z tej samej fabryki – z jednej taśmy produkcyjnej" – napisał. "Uff. Jak dobrze, że znam swoją wartość. Jak dobrze, że jestem mądra, celebruje swoją odmienność i doskonale się czuje w swoim ciele. Z wiekiem coraz lepiej. Nie będę za to przepraszać" – skwitowała.

Słowa Chodakowskiej o akceptowaniu swojego ciała nie spodobały się wielu internautkom.

"W sumie to poszłaś pod nóż, z cyckami. Wiec coś zmieniłaś. Ale nie dużo…" – zwróciła uwagę "fanka". To zdenerwowało trenerkę. '"Poszłaś pod nóż z cyckami'. Do Ciebie też się ludzie tak zwracają? W domu też mama tak do Ciebie mówi? Pozwalasz sobie na to?" – zaczęła wymieniać.

Potem z dumą przyznała, że "tak zrobiła sobie biust, bo miała takie życzenie". "Nie dlatego, że ktoś na mnie naciskał i mnie obrażał. Rozumiesz różnicę? Czy Twój poziom empatii i chęci zrozumienia, jest taki sam jak poziom kultury osobistej?" – wbiła kolejną szpilę "Choda". Potem oceniła też, że słowa internautki brzmią "prostacko".

Komentująca trwała jednak przy swoim. W podobnym tonie napisało o gwieździe też kilka innych użytkowniczek.

"Tyle razy poruszałaś ten temat, po co znowu...? Prawda jest taka, że na dziesięć osób spodobasz się jednej, tak jest. Z każdą i z każdym. Czy przejmować się tym? Nie. Tak już jest i tyle. Jesteś piękna, jesteś mądra, osiągnęłaś sukces, po co drążyć, żyj" – podsumowała inna obserwatorka.