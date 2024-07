Śniadaniówka Polsatu już ze zwiastunem. Miszczak ściągnął do stacji nawet byłe gwiazdy TVP

Weronika Tomaszewska

Z początkiem lipca Polsat wypuścił zwiastun swojego nowego programu śniadaniowego. Choć o jego powstaniu mówiło się już dawno, to przedstawiciele stacji nie chcieli ujawniać szczegółów. Teraz już wiadomo, jaką nazwę ma program. Kogo Edward Miszczak "ściągnął" do formatu? Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy nawet byłe gwiazdy TVP.