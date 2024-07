BYD pobił kolejny rekord. Nie uwierzycie, ile elektryków wyprodukował do tej pory

Dzień 4 lipca w tym roku jest ważny nie tylko dla Amerykanów czy Unii Europejskiej, bo wprowadza właśnie cła na auta elektryczne z Chin. Ten dzień jest świętem dla BYD, czyli największej chińskiej marki samochodowej. Dzisiaj z taśm nowo otwartego zakładu produkcyjnego w Tajlandii zjechał samochód BYD Dolphin oznaczony numerem 8 milionów.

8-milionowy elektryk od BYD! Materiały prasowe BYD

Ta liczba dotyczy samochód z napędem hybrydowym oraz tych w pełni elektrycznych. Z ciekawostek to firma w 2021 roku ogłosiła, że zaprzestaje produkcji aut wyłącznie spalinowych. Natomiast śledzenie kolejnych milionowych pojazdów pokazuje skalę rozwoju tej BYD:

2008 rok pierwsze auto hybrydowe,

Maj 2021 samochód numer 1000000 co zajęło firmie około 13 lat,

Październik 2022 mamy już 3-milionowy egzemplarz, czyli dwa miliony w 18 miesięcy,

Sierpień 2023, czyli 9 miesięcy później BYD świętuje 5 milionów takich pojazdów,

Listopad 2024 to samochód numer 6000000, czyli kolejny milion w 3 miesiące,

Marzec 2024 i liczba ta dobiła do 7000000,

Lipiec 2024 to już 8000000.

W 2023 r. BYD wyprodukowało łącznie 3 miliony aut osobowych, z czego połowa to auta wyłącznie elektryczne. Dla porównania produkcja Tesli w 2023 r. to 1,8 miliona sztuk a największy producent na świecie, czyli Toyota sprzedała rok temu ponad 11 milionów samochodów.

BYD równa się rozwój

Firma stawia na ciągły rozwój, aby jak najmocniej wykorzystać efekt skali. W drugim kwartale tego roku sprzedało się na świecie prawie milion samochodów marki BYD i oznacza to wzrost o 40 proc. RdR, a jednocześnie jest kolejnym kwartalnym rekordem firmy. Aby sprostać popytowi, budowane są fabryki rozrzucone po całym świecie.

Na różnych etapach budowy znajdują się zakłady w Uzbekistanie, Meksyku Brazylii, Indonezji oraz bliżej nas, czyli na Węgrzech. Władze firmy mają naprawdę duże ambicje i konsekwentnie zmierzają do celu. Już w zeszłym roku udało się firmie znaleźć w pierwszej dziesiątce największych producentów samochodów na świecie.

Ale jestem pewien, że to nie zaspokaja ambicji Wang Chuanfu, czyli prezesa BYD. On zdecydowanie chce zająć miejsce Toyoty. A czym mu się dużo to już czas pokaże. Ja na pewno będę śledzić postępy i je opisywać. A tym, którzy są ciekawi samochodów tej marki, przypominam, że od miesiąca można je zobaczyć w salonach w naszym kraju.

