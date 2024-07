Naprawdę nie jesteśmy w stanie lepiej opłacać szefa dyplomacji? Burza ws. zarobków Sikorskiego

Natalia Kamińska

J eden z tabloidów podał, że rząd Donalda Tuska wydał sporo na nagrody w ministerstwach. Wywołało to reakcję szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Polityk pokazał, ile on sam zarabia. Okazało się, że nie jest to oszałamiająca kwota i więcej zarabia niejeden zwykły pracownik korporacji. Tak też uważa bardzo wielu Polaków, którzy wskazują, że stanowisko szefa dyplomacji niesie za sobą wielką odpowiedzialność, a jest wynagradzane niesamowicie słabo.