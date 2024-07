P raca dzieci w wakacje to temat, który wraca jak bumerang każdego lata. Jedni uważają, że uczniom należy się odpoczynek i na pracę jeszcze przyjdzie czas. Inni podkreślają, że nie ma nic złego w tym, aby dorobiły sobie one do kieszonkowego. Często jednak może być to po prostu zwyczajnie niebezpieczne, co należałoby mieć na uwadze, zanim zacznie się wychwalać "przedsiębiorcze dzieci".





"Tutaj całkowicie peron odjechał". Praca dzieci w wakacje znów podzieliła Polaków

Natalia Kamińska

Praca dzieci w wakacje to temat, który wraca jak bumerang każdego lata. Jedni uważają, że uczniom należy się odpoczynek i na pracę jeszcze przyjdzie czas. Inni podkreślają, że nie ma nic złego w tym, aby dorobiły sobie one do kieszonkowego. Często jednak może być to po prostu zwyczajnie niebezpieczne, co należałoby mieć na uwadze, zanim zacznie się wychwalać "przedsiębiorcze dzieci".