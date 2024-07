W Polsce lato w pełni. Pierwszy weekend lipca zapowiada się upalnie – termometry pokażą od 26 stopni Celsjusza do nawet 32 stopni. Z Zachodu będą jednak nadciągać burze. Meteorolodzy prognozują, że sobotnia noc w niektórych rejonach będzie... tropikalna.

Upalny weekend lipca. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER // Fot. IMGW

"Dzisiaj raczej słonecznie, wieczorem na zach. wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnym deszczem i burzami z gradem oraz porywami wiatru do 90-100 km/h. Temp. maks. od 28°C do 32°C, na północy około 26°C. Wiatr porywisty, południowy" – podali w sobotę rano meteorolodzy z IMGW.

Pogoda w sobotę (6 lipca): ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upał

Ostrzeżenia przed spiekotą w sobotni dzień wydano w następujących województwach:

zachodniopomorskim (w powiatach południowych)

lubuskim

kujawsko-pomorskim (poza powiatami północnymi)

wielkopolskim (poza powiatami położonymi na krańcach północnych)

mazowieckim (poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia)

łódzkim

świętokrzyskim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia)

opolskim

śląskim (poza powiatami położonymi na krańcach południowych)

dolnośląskim (poza powiatami położonymi na krańcach południowych)

małopolskim (w powiatach północnych)

Ostrzeżenia obowiązują w godzinach 12.30 – 19.30.

Tropikalna noc w Polsce

A co czeka nas później? Meteorolodzy wskazują na tropikalną noc. To oznacza, że w niektórych miejscach w Polsce po zachodzie słońca temperatura nadal będzie się utrzymywała na poziomie ponad 20 stopni Celsjusza.

Z soboty na niedzielę (6 i 7 lipca) tropikalną noc będą mieli mieszkańcy Mazowsza.

"Pamiętajmy, że upalne dni w połączeniu z nocami tropikalnymi stanowią ogromne wyzwanie dla organizmu człowieka, który nie jest w stanie dostatecznie wypoczywać" – czytamy na profilu IMGW.

W niedzielę (7 lipca) Polska pogodowo podzieli się na dwie części – upalną na południowym wschodzie i wschodzie i na chłodniejszą nad pozostałą częścią kraju. Mieszkańcy Pomorza i Podlasia mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu, burz i lokalnie gradu.

Tego dnia najcieplej będzie w Rzeszowie, gdzie temperatura wyniesie 32 st. C. W Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku odpoczną od upałów – termometry wskażą odpowiednio 20, 22 i 23 st. C.