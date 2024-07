To mogła być przyczyna śmierci Polaków na Malcie. Nurek wyjaśnia kluczowy moment

Łukasz Grzegorczyk

N a Malcie doszło do tragicznego wypadku podczas nurkowania. Dwóch Polaków eksplorowało wrak statku w rejonie wybrzeża Żonqor, ale pod wodą doszło do nagłych problemów. Obaj mężczyźni trafili do szpitala, niestety nie udało się ich uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nurkowie nie wykonali dekompresji przy wynurzeniu. Zapytaliśmy eksperta, co to właściwie oznacza.