W takim miejscu pasażer utknął po turbulencjach. "Myślelismy, że umrzemy"

Klaudia Zawistowska

To miał być jeden z wielu lotów z Madrytu do Urugwaju realizowany przez Air Europa. Nikt nie spodziewał się, że po serii lekkich turbulencji dojdzie do potężnego tąpnięcia. Kilku pasażerów dosłownie wbiło się w sufit Boeinga. Do sieci trafiło nagranie.