Dlaczego Francja miała drugą turę wyborów parlamentarnych? Wyjaśniamy skomplikowaną kwestię

Klaudia Zawistowska

Z a nami druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Wygrała je skrajna lewica przed centrystami Macrona i skrajną prawicą Le Pen. Niektórzy zastanawiają się, po co dwie tury wyborów parlamentarnych? Czy nie może być jedna, jak w Polsce? System wyborczy we Francji różni się od innych. Wyjaśniamy, na czym polegają różnice i dlaczego.