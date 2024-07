Duda wystąpił w Fox News. Po jednym z pytań nie mógł powstrzymać śmiechu

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych udzielił wywiadu telewizji Fox News. Mówił m.in. o bezpieczeństwie i relacjach Polski z USA. W pewnym momencie jednak roześmiał się. Chodziło o pytanie dotyczące jego wieku.

Duda udzielił wywiadu Fox News. Roześmiał się podczas jednego z pytań. Fot. Fox News/zrzut ekranu

– Polityka USA w zakresie budowanie systemów bezpieczeństwa jest stabilna i ja, jako Prezydent Polski, niezwykle to cenię. To ma fundamentalne znaczenie – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym amerykańskiej stacji Fox News, co zacytowano m.in. na stronie jego Kancelarii.

Duda udzielił wywiadu stacji Fox News

Andrzej Duda podkreślał, że najważniejsze dla Polski jest, żeby polityka NATO była stabilna. – Dziś, mogę to powiedzieć z polskiego punktu widzenia, jako prezydent państwa, za którego granicą toczy się pełnoskalowa wojna, najważniejsze jest to, żeby polityka NATO była stabilna – wskazał.

I dalej tłumaczył: – Nie potrzebujemy dzisiaj żadnych nowych super pomysłów, wielkich idei. Są wypróbowane metody, które pozwalają zatrzymać potencjalnego agresora. Dziś NATO musi się umacniać, pokazywać swoją jedność, a przede wszystkim musi prowadzić twardą, konsekwentną politykę.

Duda mówił również o kluczowej roli w NATO, jaką odgrywają Stany Zjednoczone. W ocenie prezydenta "są de facto przewodnikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ mają największy potencjał, największą armię na świecie" – Dlatego stabilna polityka ze strony USA ma dla nas znaczenia fundamentalne – zauważył.

Podczas wywiadu nie obyło się bez śmiesznych momentów. Dziennikarz zwrócił uwagę, że Duda ma 52 lata.

W wywiadzie zwrócono uwagę na wiek Dudy

– Jest pan na tyle młody, żeby być synem naszego prezydenta. I wiele osób się martwi, że widać jego (Bidena- red.) wiek – powiedział dziennikarz. Zapytał też Dudę, czy nie martwi go wiek prezydenta USA.

– Posiadanie energii do wykonywania obowiązków prezydenta jest potrzebne, więc myślę, że wciąż jestem młodym człowiekiem, to mi pomaga i daje dużo możliwości – odpowiedział Duda, dodając, że nie ma takiego doświadczenia jak obecny prezydent USA. Było jednak widać, że pytanie go wyraźnie rozbawiło.

W rozmowie nie obyło się bez pytania o start Donalda Trumpa w wyborach w USA. – Na płaszczyźnie osobistej mamy rzeczywiście bardzo dobre relacje. Bardzo go cenię, szanuję, osobiście po prostu go lubię. Cieszę się z każdej sposobności, kiedy możemy porozmawiać, bo to człowiek, który ma bardzo wiele życiowych, ciekawych doświadczeń, nie tylko politycznych, ale też biznesowych – przekonywał Duda.

Zwrócił także uwagę, że czas, kiedy Donald Trump był prezydentem USA, to był dobry okres dla Polski. Jego zdaniem również dziewięć lat jego prezydentury to były znakomite relacje z prezydentami Stanów Zjednoczonych.

– Polityka USA w zakresie budowanie systemów bezpieczeństwa jest stabilna i ja, jako prezydent Polski, niezwykle to cenię. To ma fundamentalne znaczenie – podsumował ten wątek Duda.

Czytaj także: https://natemat.pl/560642,co-duda-zamierza-po-zakonczeniu-prezydentury-dziwna-odpowiedz