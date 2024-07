Polska znów zagrożona trąbami powietrznymi. Czerwony alert dotyczy kilku regionów

W Polsce mamy prawdziwą falę upałów. Taka pogoda znów przyniesie gwałtowne burze, a IMGW ostrzega, że podczas nich mogą pojawić się nawet trąby powietrzne. Sytuacja pogodowa jest rozwojowa, warto zatem śledzić komunikaty służb.

Ostrzeżenie przed tornadem dla Polski. Dotyczy kilku regionów. Fot. Marek Maliszewski/REPORTER/IMGW/serwis X

W środę oraz w nocy ze środy na czwartek pogoda może nam dać się mocno we znaki. IMGW ostrzega przed burzami, mocnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, który na zachodzie kraju w porywach może osiągnąć lokalnie do 120 km/h.

Niebezpieczne burze zmierzają do Polski

W pasie od Koszalina, przez Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zieloną Górę i Legnicę mamy nawet ostrzeżenie III stopnia przed burzami.

"Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna" – brzmi ten alert.

W związku z taką sytuacją uruchomiono nawet specjalny serwis IMGW, gdzie można śledzić sytuację pogodową.

"W związku prognozowaną sytuacja meteorologiczną (wysokie sumy opadów, silne porywy wiatru, ryzyko wystąpienia trąby powietrznej), uruchamiamy w serwisie X nasz specjalny kanał informacyjny, w którym podajemy aktualne prognozy i ostrzeżenia" – poinformowało IMGW.

Podczas burz należy pamiętać też o zwierzętach

W związku z taką pogodą mieszkańcy zachodniej Polski, a szczególnie tyczy się to osób ze wsi, powinni zadbać o zwierzęta przebywające na zewnątrz. W trakcie burz najlepiej być na parterze domu, gdyż wiatr może uszkadzać dachy.

Jak też mówiła nam wcześniej synoptyczka IMGW Anna Woźniak wszystko będzie dynamicznie rozwijać się właśnie od środy do końca kolejnego weekendu. – Upały na pewno będą, ale trudno powiedzieć, jak długo potrwają. Od środy do niedzieli przemieszczą się przynajmniej dwie strefy frontowe – doprecyzowała w rozmowie z naTemat.pl.

– Bardzo groźne będą burze, które zahaczą o zachodnią Polskę już w środę. Jeszcze silniejsze będą w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek – wyjaśniła.

– Burze będą charakteryzować się bardzo intensywnymi, ulewnymi i nawalnymi opadami deszczu. Z kolei burze, które wystąpią w weekend, prawdopodobnie przyniosą bardzo silne porywy wiatru w południowej Polsce. Spodziewamy się niezwykle zmiennej pogody w różnych regionach kraju – podkreśliła synoptyczka IMGW.

