Agnieszka Hyży dołącza do ekipy programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Prezenterka zastąpi tam Macieja Dowbora, który wcześniej prowadził ten format z Maciejem Rockiem. Jednak to nie pierwszy występ 39-latki w telewizji. Oto gdzie wcześniej można było ją oglądać.

Agnieszka Hyży wraca do Polsatu. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Telewizja Polsat w środowy poranek (10 lipca) ogłosiła, że nową prowadzącą "Twoja twarz brzmi znajomo" będzie Agnieszka Hyży. Przypomnijmy, że kilka dni temu Maciej Dowbor pożegnał się z rolą gospodarza tego formatu. Przyznał, że potrzebuje trochę przerwy.

"Pytaliście nas w listach 'Kto poprowadzi teraz Twoją Twarz z Maćkiem Rockiem'. No to my przychodzimy do Was z odpowiedzią! Znacie ją z Polsatu, w którym prowadziła już szereg programów i festiwali! To będzie dobrze zgrany duet, bo znają się z Maćkiem od lat. Dziennikarka i prawdziwa #girllboss. W 21 sezonie, po raz pierwszy w historii #TTBZ w roli prowadzącej kobieta Agnieszka Hyży" – czytamy w poście na oficjalnej stronie programu.

Prezenterka na dobre wraca do pracy w telewizji? Wraca, bo przez ostatnie kilka lat zniknęła z show-biznesu. Skupiła się na rodzinie. Przypomnijmy, że jej mężem jest znany piosenkarz Grzegorz Hyży. W 2021 roku para doczekała się pierwszego wspólnego dziecka, syna Leona.

Jednak w ich rodzinie jest zdecydowanie więcej pociech. Wokalista ma dwójkę synów – bliźniaków Alexandra i Wiktora z poprzedniego małżeństwa z Mają Hyży. Natomiast prezenterka wychowuje też jeszcze córkę Martę z pierwszego związku z Mikołajem Witem.

Quiz: Gwiazdy kiedyś vs. dziś. Sprawdź, czy rozpoznasz te znane twarze z archiwalnych zdjęć

Agnieszka Hyży: kariera

Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy była jeszcze Agnieszką Popielewicz. W 2002 roku razem ze swoją mamą wzięła udział w konkursie piękności "Matka i córka". Panie zdobyły pierwsze miejsce, a wygraną był m.in. całoroczny kontrakt w kampanii reklamowej dla sieci Oriflame.

Po tej współpracy pojawiły się kolejne propozycje z agencji modelek. Hyży została Miss Śląska i wzięła udział w konkursie Miss Polski, docierając do finału. Od tamtego wydarzenia minęło równo 20 lat, o czym wspomniała sama zainteresowana w jednym ze swoich najnowszych wpisów na Instagramie.

Agnieszka Hyży z wykształcenia jest socjologiem, ale pokierowała swoją karierę w innym kierunku. Zaczęła występować jako prowadząca w różnych formatach telewizyjnych. Mogliśmy ją oglądać m.in. w programie "Się kręci". Była też gospodynią "Gwiezdnego Cyrku", formatu "Grunt to rodzinka", czy zakulisowego pasma "Tańca z gwiazdami".

Hyży prowadziła również różne koncerty czy wydarzenia branżowe. Był czas, gdy należała do grona największych gwiazd Polsatu. Czy teraz się to powtórzy? W branży huczy także o tym, że prezenterka ma pojawić się w nowej śniadaniówce stacji. Wszystko wskazuje na to, że przed gwiazdą sporo pracy.