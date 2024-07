Żona Ibisza została lekarzem. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

W życiu Ibiszów ostatnio wiele się dzieje. Niespełna trzy tygodnie temu przekazali informację o powiększeniu rodziny. Żona prezentera jest w drugiej ciąży.

Tymczasem od lekarki i gwiazdora Polsatu napływają kolejne dobre wieści. W najnowszej relacji na Instagramie Krzysztof Ibisz pokazał dyplom ukochanej. "Po 4 latach intensywnej nauki Asia została certyfikowanym lekarzem medycyny funkcjonalnej. Jako pierwsza w Polsce" – oznajmił.

Joanna Ibisz też wspomniała o swoim osiągnięciu w social mediach. "Jedyne sześć miesięcy codziennej nauki i dziś dotarł do mnie dyplom prosto z USA" – dodała.

A czym tak naprawdę zajmuje się lekarz medycyny funkcjonalnej? Jak czytamy na portalu unamedica.pl, specjaliści z tej dziedziny traktują cały organizm jako system naczyń połączonych, a nie zbiór niezależnych organów i układów.

Uważasz, że jesz to, co trzeba? Co naprawdę wiesz o kuchni dla aktywnych?