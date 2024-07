P osłowie klubu PiS Marcin Romanowski i Mariusz Błaszczak mogę wkrótce stracić immunitety. W przypadku kłopotów pierwszego chodzi o aferę z Funduszem Sprawiedliwości, a w kwestii byłego szefa MON o rosyjską rakietę, która spadła pod Bydgoszczą i to, co po tym incydencie powiedział on o jednym z generałów.





Nie tylko Romanowski może stracić immunitet. Ważą się także losy Błaszczaka

Natalia Kamińska

