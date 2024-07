Samolot wojskowy uderzył w płytę lotniska w Gdyni. Nowe informacje od DW RSZ

Natalia Kamińska

P odczas ćwiczeń na lotnisku Kosakowo w Gdyni w piątek po południu doszło do wypadku samolotu. Maszyna uderzyła w płytę lotniska. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak przekazał w rozmowie z naTemat.pl, że nowe, oficjalne informacje w tej sprawie zostaną podane o godz. 15.30. Rzecznik nie chciał odnieść się do pytania, czy pilot przeżył to zdarzenie.