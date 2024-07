Poseł Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany na polecenie prokuratora (w piątek stracił immunitet). Jeszcze dziś ma być doprowadzony do Prokuratury Krajowej, gdzie śledczy ogłoszą mu zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Akcję zatrzymania polityka przeprowadziła jednak ABW, a nie policja. Rzecznik PK Przemysław Nowak wyjaśnił naTemat.pl, dlaczego śledczy podjęli decyzję o zaangażowaniu służb specjalnych.

Dlaczego to ABW, a nie policja zatrzymała Romanowskiego? Prok. wyjaśnia. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Marcin Romanowski zatrzymany ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości

Po tym jak w miniony piątek ziobrysta stracił immunitet, w poniedziałek został zatrzymany przez ABW.

"Poseł Marcin Romanowski został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego" – podała PK w specjalnym komunikacie.

Prokuratura Krajowa po zatrzymaniu Marcina Romanowskiego przekazała, iż w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie politykowi zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Poseł klubu PiS miał popełnić przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa.

Dlaczego to ABW zatrzymała Romanowskiego? Rzecznik PK ujawnia powód w rozmowie z naTemat.pl

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak pytany przez naszą naTemat.pl, czemu to ABW brała udział w zatrzymaniu posła Marcina Romanowskiego, wyjaśnił, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą, "której zostało powierzone całe to śledztwo do prowadzenia". – Wszystkie czynności w tym śledztwie prowadzi ABW – doprecyzował śledczy.

Dopytany, czy zatem policja nie angażowała się w tę sprawę, a tylko ABW, wyjaśnił, że ogólnie prokurator może prowadzić śledztwo z policją i służbami. – W zakresie ich kompetencji merytorycznych to śledztwo należy do kompetencji ustawowych ABW, więc prokurator ogólnie współpracuje w tej sprawie z ABW – wskazał rzecznik.

Po południu ten sam prokurator powiedział mediom, co jeszcze w poniedziałek mają w planach śledczy ws. Romanowskiego. – Prokurator podpisał postanowienie o postawieniu zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu Marcina Romanowskiego do prokuratury. Dzisiaj zostało to zrealizowane i poseł został zatrzymany. Zostanie również doprowadzony do prokuratury w celu przeprowadzenia z nim czynności w charakterze podejrzanego – wyjaśnił prok. Nowak.

Adwokat Romanowskiego komentuje zatrzymanie. " Musiał się rozebrać"

W sprawie zatrzymania polityka zabrał również głos jego adwokat. – Pan minister zachowuje się bardzo spokojnie w tej sytuacji. Oczywiście wpuścił funkcjonariuszy ABW, więc spodziewał się tego stanu rzeczy – powiedział w poniedziałek po południu mediom mec. Bartosz Lewandowski.

Przypomniał jednocześnie, że poseł Marcin Romanowski zapewniał wcześniej, że sam stawi się do prokuratury. – Dziwię się, że takie zatrzymanie miało miejsce. Można było je przeprowadzić w sposób mniej spektakularny i mniej siłowy – stwierdził.

Ze słów adwokata posła SP wynika też, że mieszkanie polityka zostało przeszukane przez służby, podobnie jak sam poseł, który musiał się rozebrać. – Musiał się rozebrać, aby sprawdzić, czy nie ma przy sobie rzeczy, które mogłyby stanowić dowód w sprawie – zrelacjonował adwokat. Mec. Lewandowski przekazał również, że żadnych materiałów nie zabezpieczono w mieszkaniu posła Suwerennej Polski.

Polityk klubu PiS nie chciał podpisać protokołu zatrzymania, gdyż, jak wynika ze słów jego pełnomocnika, uważa to zatrzymanie za bezprawne.