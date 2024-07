Nachodzą zmiany w "Top Model". Nowa jurorka może zaskoczyć widzów

Jesienią na antenie zostanie wyemitowana kolejna edycja programu "Top Model". Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki. W sieci pojawiła się informacja, że miejsce Katarzyny Sokołowskiej zajęła nowa osoba.

Nowa jurorka w "Top Model" Fot. Instagram/topmodelpolskatvn

Zmiany w programie Top Model

Już niedługo na antenie stacji telewizyjnej TVN pojawi się kolejna odsłona programu "Top Model". Jesienią zostanie wyemitowana 13. edycja popularnego show. Aktualnie produkcja jest kręcona, a gwiazdy formatu chętnie dzielą się kadrami z planu. Relacje pojawią się również na oficjalnym profilu "Top Model" na Instagramie.

W mediach udostępniono nowe fotografie z kręcenia show. Zabrakło na nich jednego z jurorów, a w jego miejsce pojawiła się nowa osoba, dobrze znana telewidzom.

Nowa jurorka w "Top Model"

Na udostępnionych fotografiach przez redakcję portalu ShowNews.pl widoczny jest panel jurorki programu "Top Model". Można dostrzec klasycznie ustawione cztery krzesła. Jednak obok Joanny Krupy, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego zabrakło Katarzyny Sokołowskiej. Jej miejsce zajęła Malwina Wędzikowska, znana stylistka gwiazd.

Wędzikowska pracowała przy wielu produkcjach telewizyjnych. Wśród nich można wymienić m.in. "Taniec z gwiazdami", czy "The Voice of Poland". Malwina ubiera takie gwiazdy, jak np. Maryla Rodowicz. Jako stylistka współpracowała już wcześniej przy "Top Model".

Może się ona pochwalić ogromnym doświadczeniem w branży. Czy to oznacza, że produkcja dała jej szansę spełnienia się w innej roli w popularnym show? Przypomnijmy, że niedawno powierzono jej funkcję prowadzącej w nowym programie "The Traitors".

Czy Sokołowska pojawi się w "Top Model"?

Wszystko jednak wskazuje na to, że pojawienie się Malwiny Wędzikowskiej w "Top Model" to kwestia chwilowego zastępstwa za Sokołowską, którą zatrzymały najprawdopodobniej inne zobowiązania. Fani reżyserki pokazów mody mogą być spokojni, gdyż będzie ona brała czynny udział w kolejnych nagraniach do 13. odsłony programu.

Katarzyna Sokołowska pełni funkcję jurorki w show stacji TVN od trzeciej edycji, którą wyemitowano w 2013 roku. Reżyserka pokazów mody zajęła wówczas miejsce za panelem jurorskim, które wcześniej należało do dziennikarki, Karoliny Korwin-Piotrowskiej.