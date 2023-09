Wieniawa w roli gościa specjalnego pojawiła się w programie "Top Model". W odcinku z udziałem młodej gwiazdy uczestnicy brali udział w pokazie. Bywały momenty, że Julia była przerażona tym, co się działo na wybiegu.

Julia Wieniawa zawitała do "Top Model". fot Adam Jankowski/REPORTER

Trwa 12. sezon programu "Top Model" na antenie TVN. W czwartym odcinku zagościła jedna z największych gwiazd młodego pokolenia – Julia Wieniawa.

Materiał zaczął się od pokazu mody. Aspirujący modele i modelki mieli okazję wykazać się na wybiegu, prezentując kolekcję Mariusza Przybylskiego. Choć mogłoby się wydawać, że to zadanie nie powinno przysporzyć uczestnikom wielu trudności, to produkcja postanowiła, nieco to "podkręcić".

19-letniej Noemi Penczyło kazano założyć szpilki na bardzo wysokim obcasie. Cienkie paski wcale nie trzymały "w ryzach" stopy, miejscami tylko uciskały, co było problematyczne. – Miałam fioletowe palce – przyznała nastolatka.

Jej nogi wyginały się w różne strony – patrząc na to, miało się wrażenie, że zaraz dojdzie do złamania, czy zwichnięcia. Temu wszystkiemu przyglądała się też Julia. Była przerażona tym, że Noemi zaraz coś może się stać.

Gdy kolejny raz stopa uczestniczki wykrzywiła się w nienaturalny sposób, Wieniawa aż zakryła twarz z przerażenia. Zwróciła uwagę, że "ona ma chyba za duże te buty". Potem starała się pocieszyć zestresowaną Penczyło.

Nowości w "Top Model"

"Top Model" oparty jest na amerykańskim formacie "America’s Next Top Model" i od 2010 roku wyrobił sobie wierne grono sympatyków, ale i stale przyciąga nowych widzów. Śledzą narodziny nowych modelek i modeli, ich metamorfozy i rzecz jasna dramy w programie i poza nim. "Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Michał Piróg spotkają się z widzami w dwunastej już edycji kultowego reality show. Jurorzy wybrali uczestniczki i uczestników programu spośród tysięcy zgłoszeń, jakie otrzymali z castingu internetowego. Najlepsi z nich otrzymali możliwości wejścia do świata mody. W 12. sezonie 'Top Model' zobaczymy, jak poradzili sobie w pokazach, sesjach zdjęciowych, komercyjnych kampaniach" – można było przeczytać w zapowiedzi. W tym sezonie TVN sięgnął głębiej do kieszeni, by ufundować nagrody – teraz na zwycięzcę czeka aż 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelingową oraz zdjęcia w magazynie modowym.

Nową prowadzącą modowy format została influencerka Sylwia Butor. Po pierwszych odcinkach zebrała sporo pozytywnych komentarzy.