Gospodarze "Szkła kontaktowego" odchodzą z TVN. Wiemy, gdzie się przenoszą

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski żegnają się ze "Szkłem kontaktowym". Przez wiele ostatnich lat prowadzili ten format na antenie TVN. Teraz okazuje się, że przechodzą do konkurencji. Dostali propozycję poprowadzenia nowego programu w TVP Info.

Prowadzący "Szkło kontaktowe" odchodzą z TVN. Fot. X / Szkło kontaktowe

We wtorkowy wieczór (16 lipca) Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski ogłosili, że to ich ostatnie wydanie "Szkła kontaktowego". Pożegnali się z widzami TVN24, Kasia po 5 latach, a Markowski po 16 latach współpracy.

– Chcieliśmy podziękować państwu przede wszystkim, bo bez państwa, bez tej cudownej społeczności, która jest wokół programu 'Szkło kontaktowe' życie byłoby dużo gorsze – mówiła dziennikarka na antenie.

– Ja chciałbym bardzo podziękować stacji TVN24 – naszej stacji matce, bo po prostu to tu się rozwijaliśmy, to tutaj wszystkiego się nauczyliśmy – dodał współprowadzący.

O zmianach wspomniano też na oficjalnym profilu programu na platformie X.

"Nikt nie lubi pożegnań, ale czasem są one nieuniknione. Kasia i Grzesiek postanowili obrać inną ścieżkę zawodową i dzisiaj ostatni raz gościli w Szkiełku. Z dumą wypuszczamy w świat 'szklanych' wychowanków. Trzymajcie się, gdziekolwiek zaprowadzi Was los!" – czytamy. Już wiadomo jednak, że los zaprowadził ich do TVP Info.

Z początkiem września ma tam ruszyć nowy program, który będzie emitowany od poniedziałku do piątku, a Markowski i Kasia zostaną jego gospodarzami.

"Pojawią się również inni współprowadzący oraz interesujący goście. Prowadzący zapewniają, że w audycji obok aktualnych wydarzeń politycznych nie zabraknie wątków humorystycznych" – podano w komunikacie TVP, cytowanym przez Wirtualne Media.

Przypomnijmy, że Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski oprócz pracy w "Szkle kontaktowym", spełniali się jako dziennikarze w Radiu Nowy Świat. W duecie mają również autorski podcast "Bardzo Bardzo Serio". Swego czasu napisali też wspólnie książkę pt. "Siedem życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei". Teraz, okazuje się, że przed nimi nowe wyzwania w pracy u publicznego nadawcy.